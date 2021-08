Koncept watchOS 9 mění pohled na domovskou obrazovku a přidává widgety

Chytré hodinky Apple Watch oceňují jejich uživatelé především pro jejich bezproblémové fungování a spoustu funkcí. Na tom má velkou zásluhu operační systém watchOS, který sice patří mezi špičku, již delší dobu ale nepředstavil žádnou zásadní změnu. Zatímco watchOS 7 především zrychlovalo uživatelské prostředí a watchOS 8 přidalo několik užitečných aplikací, watchOS 9 by mělo přinést skutečnou revoluci.

To si alespoň myslí autor konceptu watchOS 9 Parker Ortolani, jehož hlavní změny by měly stát na čtyřech pilířích – nových cifernících, inovované domovské obrazovce, vylepšeném ovládacím centru a widgetech.

V případě ciferníků by Ortolani rád viděl návrat k písmu Apple Garamond, které evokuje starší Macy. Ať už jde o tradiční duhový ciferník, či pouhé barevné číslice, starý font v kombinaci s novou technologií dává Apple Watch příjemný retro nádech. Chybět by neměly ani ciferníky s populárním seriálem Ted Lasso, jenž je aktuálním klenotem Apple TV+, či odvážný psychedelický design.

Ortolani si na paškál vzal také domovskou obrazovku se všemi aplikacemi. K ikonickému rozložení v podobě plástve a jmennému seznamu by přidal ještě jedno možné zobrazení, které se sestává z mřížky ikon 3 x 3, s možností zobrazení dalších posunutím směrem dolů. Chybět by neměla ani možnost organizovat aplikace do složek.

Posledních dvou vylepšení by se mělo dočkat ovládací centrum, které jako společníky dostane widgety. Ty vypadají podobně jako na iOS, přičemž mohou fungovat jako zkratka do klasické aplikace, či jako rychlý přepínač. Ortolani by rád viděl, kdyby se Apple vydal cestou widgetů ve prospěch komplikací na cifernících, neboť podle něj mají větší informační hodnotu.

Jak se vám koncept watchOS 9 líbí? Dejte nám vědět do komentářů.