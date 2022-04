Příkladná podpora: Android 13 na Samsungy dorazí dříve než obvykle

Google v minulých měsících vydal dvě vývojářská preview Androidu 13, tento měsíc by pak měla vyjít první beta verze pro veřejnost. Jako obvykle se jí mezi prvními dočkají smartphony Google Pixel, později veřejné testování zahájí i ostatní výrobci. Mezi nimi bude i Samsung, jehož interpretace Androidu 13 ponese označení One UI 5.0. Podle informací serveru SamMobile by si měl korejský gigant letos pořádně pospíšit.

One UI 5.0 si osaháme už v červenci

Samsung aktuálně testuje nové prostředí pro své smartphony interně, veřejnost by se měla k první beta verzi dostat už v červenci. To je výrazně dříve než v minulých letech – loňská verze One UI 4.0 byla pro testovací účely vypuštěna až v září, tedy až po uvolnění ostré verze systému Android 12. Letos zřejmě Samsung nebude na Google čekat a naroubuje svoji nadstavbu na nehotový Android 13. Jako první se k testovací verzi dostanou majitelé smartphonů řady Galaxy S22.

Jaké novinky Samsung pro prostředí One UI 5 připraví zatím nevíme. Od Googlu dostane Android 13 lepší nastavení notifikací, širší podporu jazyků, podporu modernějších technologií (COLRv1 nebo Bluetooth LE Audio), nové bezpečnostní funkce, podporu duální eSIM a úpravy designového jazyka Material You. Všechny novinky v Androidu 13 zřejmě Google představí na vývojářské konferenci I/O, která se letos uskuteční 11. a 12. května.