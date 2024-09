Přemýšlíte nad novým tabletem? Xiaomi láká na obří slevy, zdarma přidá i pouzdro s klávesnicí

Xiaomi láká na starší i nové tablety, nabízí k nim dárky zdarma

Některé modely okořenila zajímavou slevou, u jiných rozdává pouzdro s klávesnicí

Akce trvá jen do 8. září a můžete získat i vstupenky na kulturní akci Czech Design Week

Čínská společnost Xiaomi chytla příležitost s návratem ratolestí do školy opravdu za pačesy. Teprve nedávno jsme informovali o velkolepých slevových akcích pro telefony z řady Xiaomi 14 a Redmi Note 13. Kromě toho ale značka cílí i na zákazníky, kteří sice mají mobilní telefon, ale chybí jim nebo jejich blízkým něco jiného – tablet.

Zpátky do školy… s tabletem

Tablet dokáže v mnoha ohledech nahradit počítač – sami jsme se o tom přesvědčili například u poslední generace Xiaomi Pad 6. Proto jde o celkem univerzální zařízení, vhodné i do školy. Samozřejmě ne na základní školu, kde podobná zařízení většinou nemají co dělat, ale třeba na gymnázium nebo vysokou školu, kde už je mezi studenty velmi oblíbené tvořit si digitální zápisky, kupříkladu pomocí tabletu, klávesnice či stylusu.

V rámci zmíněné akce Zpátky do školy, tedy Back to school, spadla cena několika tabletům. Jde zejména o již zmiňovaný Xiaomi Pad 6, který nabízí 11″ LCD displej, výkonný čipset Snapdragon 870 5G nebo velkou baterii s kapacitou 8 840 mAh a až 33W nabíjením, díky němuž doplníte energii do 100 % za zhruba hodinu a půl.

Tablet vyjde na 7 999 Kč včetně DPH, běžná cena je přitom o tisíc korun vyšší. Pětistovku pak ušetříte u základního tabletu Redmi Pad SE, který nabízí stejnou úhlopříčku displeje, ale o poznání slabší výbavu: nižší výkon díky Snapdragonu 680, jen Full HD rozlišení obrazovky a menší akumulátor s kapacitou 8 000 mAh. Jeho cena je v akci 3 999 Kč včetně DPH.

Tablet s klávesnicí zdarma

U většiny tabletů v nabídce však Xiaomi žádnou slevu nemá. Namísto toho rozdává zajímavé dárky ve většině případů jde o kompatibilní pouzdro s klávesnicí. To se hodí pro multimediální zábavu, ale i pro nouzovou práci, pokud odjedete na víkend na chatu, ale nechcete si s sebou brát počítač.

Klávesnici zdarma dostanete k těmto tabletům:

Redmi Pad Pro 4G – 6 999 Kč

– 6 999 Kč Redmi Pad Pro 5G – 7 999 Kč

– 7 999 Kč Redmi Pad SE 8.7 – od 2 999 Kč

– od 2 999 Kč Xiaomi Pad 6 – od 7 999 Kč

– od 7 999 Kč Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 – od 14 999 Kč

Absolutně nejzajímavějším modelem z nabídky je poslední zmíněný Pad 6s Pro, který svými rozměry, výbavou a vlastně i cenou konkuruje nejdražším Samsungům nebo iPadům od Applu. Tento tablet disponuje 12,4″ obrazovkou typu LCD s 3K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí, nabízí také nejnovější čipovou sadu Snapdragon 8 Gen 2 a grafickou jednotku Adreno 740.

Kromě toho sází i na obrovskou baterii s kapacitou 10 000 mAh a rychlým 120W nabíjení, kterým doplníte energii za 35 minut, ale i další vychytávky: Wi-Fi 7, USB-C pro připojení příslušenství, šestice stereo reproduktorů, hlavní 50Mpx fotoaparát a absolutně tenoučká konstrukce jen 6,3 milimetry. Jeho cena je v základní konfiguraci 8/256 GB 14 999 Kč.

Samotná klávesnice přichází vždy v černém provedení, je magnetická a tablet je v ní polohovatelný. Bohužel je vždy v angličtině, nedisponuje tedy českými popisky – můžete psát klasické české znaky, ale jen po paměti, na klávesnici nalepeny nejsou. Kromě modelu Pad 6s Pro, kde je malá výjimka, jsou všechny dárkové klávesnice bez touchpadu.

Vstupenka na Czech Design Week

Aby toho nebylo málo, kromě slev a dárků může prvních 300 zájemců v rámci objednávky zlevněných produktů získat pozvánku pro dvě osoby na Czech Design Week. Akce, na které se představí nejlepší čeští designéři současnosti, se koná od 5. do 8. září ve Výstavní síni Mánes a v Clam-Gallasově paláci. Součástí přehlídky jsou i nejnovější výrobky značky Xiaomi.

Stačí být mezi prvními 300 kupujícími, kteří si vyberou z nabídky akce Zpátky do školy. Pozvánku na Czech Design Week v hodnotě 600 Kč uvidíte přímo při objednání zboží a přijde vám v balíčku se samotnou objednávkou. Pozvánku je možné získat pouze ke zboží, které bude expedováno před koncem výstavy, tj. nejpozději do 8. září 2024.