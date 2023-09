Recenze Xiaomi Pad 6: nejlepší tablet do 10 tisíc korun

Tablety do 10 tisíc korun mají, zdá se, nového krále

Je jím Xiaomi Pad 6, základní multimediální tablet čínského výrobce

Nabízí hodně výkonu na hry, na práci a vydrží v chodu i 4 dny

Xiaomi uvedlo na český trh svůj nejnovější tablet jménem Pad 6. Jde o nástupce loňské 5. generace, který čistě podle specifikací nabízí výkon dostačující na různé multimediální aktivity, obstojný displej, čtveřici reproduktorů a samostatnou zmínku si zaslouží také kvalitní výběr originálního příslušenství. Vypadá to, že výrobce opět ukazuje svou sílu v poměru ceny a kvality.

Xiaomi Pad 6 je na českém trhu nabízen ve dvou paměťových variantách: 6/128 GB vyjde na 8 990 Kč, 8/256 GB pak stojí 9 990 Kč. Obě ceny jsou uvedeny včetně DPH. K mání je v tmavě šedém a zlatém provedení. A právě druhá jmenovaná verze dorazila i k nám do redakce.

Design a zpracování

Zařízení přichází v ploché krabičce, kam se kromě 11″ placky vlezla ještě náležitá literatura, USB-A/USB-C kabel a 33W nabíjecí adaptér. Upřímně, nic nestandardního, ale je dobře, že Xiaomi drží svůj styl i u tabletů a přináší plnohodnotné balení včetně nabíječky.

Na tabletu samém je vidět rukopis výrobce, přestože u velké hliníkové placky není moc prostor pro přehnanou kreativitu. Tělo je tenké 6,5 milimetru, na výšku měří 254 milimetrů a na šířku 165,2 milimetru. Hmotnost bez obalu či pouzdra činí 490 gramů, takže není velký problém jej v brašně či batohu nosit spolu s lehkým laptopem.

Na zádech dominuje hlavně fotomodul, který je vyveden ve stylu řady Xiaomi 13, takže kamerku od LED přisvícení oddělují geometrické čáry. Škoda je, že fotomodul hodně vystupuje a práce s tabletem na ploše stolu je občas tímto faktem ztížená.

Po obvodu je zařízení zajímavější než kdejaký telefon. Dole uprostřed je USB-C port a vedle něj symetricky uložená dvojice reproduktorů. Na horní, protilehlé straně se nachází druhá dvojice reproduktorů. Ty se chlubí podporou standardu Dolby Atmos a nutno uznat, že zvuk je skutečně velmi povedený – čistý i dostatečně hlasitý, pro přehrávání filmů zcela ideální. Je tu také vypínací tlačítko, bohužel bez integrované čtečky otisků prstů.

Levá strana (při orientaci na výšku) je holá, kdežto ta pravá nabízí jak kolébku pro regulaci hlasitosti, tak mikrofony a také magnetickou plošku pro připevnění stylusu. O tom samozřejmě ještě bude řeč. Zamrzí absence slotu na SIM kartu, při používání se tak budete muset spokojit pouze s připojením k Wi-Fi; ani eSIM totiž tablet nezná.

Displej, výkon a výbava

Xiaomi Pad 6 přichází s konvenčním plochým LCD zobrazovačem s 11″ úhlopříčkou. V této cenové skupině lze cokoliv lepšího než IPS LCD očekávat jen stěží, takže potud v pořádku. Xiaomi navíc disponuje podporou formátů HDR10 a Dolby Vision a až 144Hz obnovovací frekvencí (vybírat můžete mezi 60, 90 a 144 Hz nebo výchozí dynamickou).

Poměrně konvenční je i rozlišení 1800 × 2880 pixelů, které dohromady při poměru stran 16:10 činí jemnost 309 pixelů na palec. Zamrzí však trochu maximální jas 550 nitů, který nestačí pro práci na přímém slunci a v interiéru při maximálním nastavení svítivosti zase barvy zvláštně blednou. Doplním také neméně důležitou informaci, že okraje kolem displeje mají 7 milimetrů.

Velkou výhrou je pro Xiaomi vůbec zvolený hardware a hlavně pak výkonnostní jednotka. Čínský výrobce nijak neexperimentoval a vsadil na Snapdragon 870 od Qualcommu s maximálním taktem 3,2 GHz a grafickým akcelerátorem Adreno 650. Výkon, který tandem komponent generuje, bohatě stačí na prohlížení internetu, práci, ale i hraní. Velký displej zároveň umožňuje v pohodě upravovat fotografie nebo videa.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 či piny pro připojení klávesnice. Na druhou stranu i něco chybí: GPS, 3,5mm audio konektor (redukce není v balení), čtečka otisků prstů i NFC. Stejně tak Xiaomi základní variantu tabletu nenabízí se slotem na SIM kartu pro volání a datové přenosy. Z hlediska konektivity tak velká radost nepanuje.

Výdrž baterie a nabíjení

Vzhledem k tomu, že tablet během dne používáte méně, nebo alespoň odlišně než telefon, je nutno brát v potaz i zcela odlišnou výdrž. Xiaomi Pad 6 disponuje 8840mAh baterií typu lithium-polymer, která podporuje standardy Power Delivery 3.0 a Quick Charge 4.0 a navrch ještě 33W nabíjení přibaleným adaptérem. Tím nabijete přístroj z 1 na 100 % zhruba za 90 minut.

Upřímně, tablet vám může vydržet 7 dní, ale i jen 7 hodin – opravdu hodně záleží na tom, jak jej využíváte. Já na něm obsah primárně konzumoval, a to hlavně dopoledne. Odpoledne trochu té práce, krátké hraní PUBG Mobile nebo Payday: Crime War a nakonec několik videí z YouTube nebo 60minutový seriál z Disney+. Výsledkem je, že v tomto režimu mi tablet vydržel 3–4 dlouhé dny, což je výborný výsledek.

MIUI – systém spíše pro hraní než práci

Operační systém MIUI na tabletu Xiaomi Pad 6 má své výhody, ale zároveň i úskalí. Na začátek se sluší uvést, že uvnitř tabletu najdou zákazníci Android 13 s červencovou bezpečnostní záplatou a grafickou nadstavbou MIUI 14.0.3.

MIUI je vlastně takové, jaké známe z mobilních telefonů značek Xiaomi, Redmi a Poco. Grafická nadstavba je barevně košatá, hodně sází na vlastní nativní aplikace a osobité designové prvky, jako je ovládací centrum à la Apple nebo specificky poskládané položky v nastavení.

Pro mě osobně je operační systém u Xiaomi spíše zklamáním. Hlavním prvkem, který odlišuje standardní MIUI od tabletového provedení, je dolní panel s uloženými a nedávno spuštěnými aplikacemi. Odtud také můžete zapínat rozdělenou obrazovku, plovoucí okna a další multitaskingové prvky, které však známe i z řádově levnějších mobilních telefonů.

Xiaomi tablet je i co do systému zaměřen spíše multimediálně. Náročnější publikum bude hledat pokročilejší rozhraní s okny, obrazovku rozdělenou na čtyři (ne jen na dvě) současně běžící aplikace a jiné vychytávky, které nabízí konkurence (například Samsung DeX). Výkon by na to byl, Xiaomi tak limituje jen zdrženlivý operační systém.

Příslušenství, které (ne)potřebujete

Co by to bylo za tablet, aby k němu nebylo hodnotné příslušenství, které víceméně významně rozšíří možnosti jeho používání. Xiaomi na českém trhu prodává k Pad 6 duo zajímavých doplňků. Prvním z nich je originální stylus jménem Smartpen, který vyjde na 1 999 Kč včetně DPH.

Xiaomi se svou inspirací u Applu netají, takže snad nebude nikomu vadit, když přirovnám tento stylus designem a částečně i zpracováním k Apple Pencil 2. generace. Tužka se dobře drží, je celá oblá, jen část je zploštěná, aby magneticky přilnula k šasi tabletu. Umisťuje se na pravou stranu při orientaci na výšku a podporuje bezdrátové nabíjení.

Stylus využijete především pro kreslení, malování, ale také pro detailnější úpravy fotografií a videí. Na jeho těle se také nachází dvojice tlačítek: jedno okamžitě spustí poznámkový blok, druhé udělá výstřižek na ploše.

A pak je tu klávesnice. Ta je součástí univerzálního magnetického pouzdra z veganské kůže. V zavřeném stavu klávesnice kryje displej, v otevřeném pak tablet zapadne do žlábku a můžete na něm pohodlně psát. Klávesnice má nízký profil, ale celkem jistý stisk a je tichá. Psát na ní lze i delší texty bez chyb.

Chválím také celou řadu funkčních kláves, jako ovládání přehrávače, regulace hlasitosti nebo otevření doku s oblíbenými aplikacemi. Jedinou zásadní chybou je, že klávesnice nemá české polepy (je QWERTY a nahoře jsou jen čísla), přestože je oficiálně prodávána tuzemským zastoupením Xiaomi. Také pouzdro s klávesnicí vyjde na 1 999 Kč včetně daně.

Fotoaparát a video

Fotoaparát je u tabletů vždy tak trochu „do počtu“. Zde je vlastně jen 13Mpx hlavní snímač s fázovým ostřením a clonou f/2.2. Fotoaplikace nabízí i noční režim a skener dokumentů, nechybí HDR, vylepšení pomocí AI a LED přisvícení.

Foťák tak nějak odpovídá svému účelu – ve výbavě je tedy spíše jako nouzovka. Kvalita je kolísavá, navíc má relativně dlouhou závěrku, takže jakýkoliv pohyblivý objekt zachytí hodně rozmazaně. V případě focení ve dne i v noci doporučuji spíše sáhnout po smartphonu; jakýkoliv model s cenou i kolem 5 tisíc korun vám udělá lepší službu.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Vepředu se nachází ještě selfie kamerka, která poslouží hlavně pro videohovory. Má rozlišení 8 Mpx, softwarově umí video či fotku opatřit bokeh efektem a samotný přenos nabízí v rozlišení Full HD při 30 fps. Oproti tomu zadní kamerka zvládá i 4K při 30 fps, popřípadě Full HD při 30 nebo 60 fps.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Pad 6 je velmi důstojným nástupcem předchozích modelů této základní tabletové linie. Má vysoký výkon, obstojný displej a také velmi dobrou výdrž. Bohužel kvůli absenci jakéhokoliv produktivního režimu v systému MIUI je sám o sobě spíše multimediálním než pracovním zařízením – hodí se hlavně na hraní, přehrávání filmů na cestách a všelijakou konzumaci obsahu.

Sluší se však poznamenat, že oproti konkurenci nabízí s cenou do 10 tisíc korun skutečně výborný poměr ceny a kvality. Jeho hodnotu pak zvyšuje originální příslušenství, jako je pouzdro s klávesnicí a stylus. Nutno však brát v potaz, že s tím se zvyšují i pořizovací náklady.

Za stejné peníze se prodává i Lenovo Tab P12, který však nemá ani náhodou tak kvalitní výbavu. To samé lze prohlásit o další konkurenci, a sice Samsungu Galaxy Tab S6 Lite. Oba zmínění soupeři však rovnou v balení nabízejí stylus, který si u Xiaomi musíte dokoupit.

Ze všech tří má velkou výhodu Samsung ještě v tom, že podporuje nanoSIM karty. Tato forma konektivity vám bude u Xiaomi scházet, může vás tak lehce omezovat v případech, kdy nemáte po ruce Wi-Fi ani hotspot z telefonu.

Xiaomi Pad 6 8.3 Design a zpracování 8.8/10

















Výkon a optimalizace 9.0/10

















Hardwarová výbava 7.3/10

















Kvalita fotografií a videí 7.0/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Klady příjemný, minimalistický design

kvalitní displej se 144Hz frekvencí

vysoký výkon na hry, ale i na práci

výdrž a 33W nabíječka v balení

sympatická cena Zápory chybí podpora eSIM či slot pro nanoSIM

žádná čtečka otisků prstů

systém MIUI není vhodný pro práci

stylus není v ceně (jako u konkurence) Koupit Xiaomi Pad 6