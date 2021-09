Premiéra iPadu 9. generace na spadnutí? Aktuální model není dostupný

Asi už jste zaregistrovali, že Apple na 14. září plánuje další akci, na které představí řadu iPhone 13 a Apple Watch Series 7. Nyní to vypadá, že bychom se mohli dočkat také deváté generace iPadu, protože Apple v USA posunul dobu dodání staršího modelu na 3 až 6 týdnů, případně nejsou k dispozici vůbec.

Na nové informace upozornil Mark Gurman z agentury Bloomberg na svém Twitteru. Apple dal prodejcům pokyn, aby se zákazníky nespekulovali, z jakých důvodů se datum dodání posunulo. Na Apple.cz je aktuální dostupnost tabletu naplánována na začátek října.

Zprávy o přípravě nového iPadu se šířily už v červenci. Mělo by jít o devátou generaci a pohánět ji bude čip A13 Bionic. Oproti staršímu modelu by měl mít také užší rámečky a tenčí tělo. Bude se tedy více podobat novému iPadu Air 3.

The entry level iPad is showing “currently unavailable” and/or shipping delays into October. Apple tells retail employees not to speculate why to consumers. Any guesses why? JK. New ones are coming soon- thinner/faster etc. https://t.co/btCgvwDLbe pic.twitter.com/A1cpGHw1jo

— Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2021