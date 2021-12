Překvapení: OnePlus 10 bude odhalen nečekaně brzy

Značka OnePlus zažívá v posledním roce kompletní přeměnu – více se sblížila s mateřskou firmou Oppo, začala vyrábět levnější smartphony a uzavřela partnerství s fotografickou legendou Hasselblad. Letos také byla narušena dosavadní praxe vydávat dvě vlajkové modelové řady ročně – na jaře standardní modely, na podzim jejich vylepšené verze s přídomkem T. Letos jsme se žádných „téček“ nedočkali, a možná právě proto by měla být chystaná jubilejní řada OnePlus 10 představena nečekaně brzy.

OnePlus 10 už v lednu na CES?

Společnost OnePlus připravuje svoji přítomnost na lednovém veletrhu CES, přičemž podle informátora Maxe Jambora by na této akci mohl být představen vlajkový model OnePlus 10 Pro.

Podle časové osy, kterou Jambor následně zveřejnil, by se mělo jednat o odhalení čínské varianty, přičemž globální verze (pravděpodobně se stejnou výbavou) by měla být odhalena v březnu nebo dubnu.

Smartphone OnePlus 10 Pro by tak mohl být jedním z prvních představených zařízení, které bude pohánět čerstvý čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Jeho přítomnost ve smartphonech řady OnePlus 10 potvrdil sám šéf značky Pete Lau. OnePlus 10 Pro by měl dále dostat do výbavy 6,67“ AMOLED displej s Quad HD rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí a ultrarychlé nabíjení s výkonem až 125 Wattů.

Přestože desítka v názvu telefonu evokuje kulaté narozeniny, ve skutečnosti se bude jednat o devátou řadovou vlajkovou loď; značka totiž v roce 2017 kvůli asijské pověrčivosti vypustila model OnePlus 4 a z „trojky“ šla rovnou na „pětku“.