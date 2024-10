Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Voyo (říjen 2024)

Pojďme se zblízka podívat na to, jaký program čeká předplatitele služby Voyo v říjnu



Dorazí nesmrtelná klasika – sci-fi Total Recall od Paula Verhoevena s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli



A ve znamení klasik bude i nabídka seriálů, na Voyo totiž dorazí Beverly Hills 90210



V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v druhé polovině letních prázdnin?

Štěstí je krásná věc

Datum premiéry: 4. října 2024

4. října 2024 Hrají: Petra Hřebíčková, Karel Zima, Jan Dolanský, Marek Taclík

Začneme něčím českým. Na Voyo už v pátek dorazila romantická komedie Štěstí je krásná věc (42 % na ČSFD). Jde o režijní celovečerní debut 51letého Jiřího Diarmaida Nováka, který se coby režisér podílel již na ikonickém seriálu Comeback nebo Kafe & Cigárko. Film přitom původně režíroval Tomáš Svoboda (Hodinový manžel, Indián).

Příběh vypráví o Čendovi a Janě, zamilovaném páru, který žije více méně na okraji společnosti, trápí je dluhy a každou chvíli jim na dveře zvoní exekutoři. Jejich život ale od základu změní pohádková výhra 176 milionů korun v loterii. Film má 99minutovou stopáž a jde o nenáročnou podívanou na víkendový večer.

Invaze: Operace Mincemeat

Datum premiéry: 12. října 2024

12. října 2024 Hrají: Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald, Penelope Wilton, Mark Gatiss

Příběh filmu Invaze: Operace Mincemeat (58 % na ČSFD) vás zavede do roku 1943, kdy se připravuje masivní zlom v druhé světové válce, a sice vylodění spojeneckých vojsk v Normandii. Film zachycuje málo známou skutečnost, kdy se zpravodajské služby pokusily pomocí nastraženého mrtvého těla s dokumenty Němce oklamat ohledně toho, kde a kdy skutečná invaze spojenců proběhne.

Válečné drama natočil John Madden (Zamilovaný Shakespeare, Báječný hotel Marigold) podle knihy Bena Macintyrea. Hlavní roli ztvárnil oscarový Colin Firth, vedle něj například Kelly Macdonaldová, Penelope Wiltonová či Jason Isaacs.

Total Recall

Datum premiéry: 16. října 2024

16. října 2024 Hrají: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Rachel Ticotin, Ronny Cox

Milovníci devadesátkového sci-fi a Arnolda Schwarzeneggera musí tento měsíc zaplesat. Na Voyo totiž už 16. října zavítá oscarové sci-fi Total Recall (82 % na ČSFD) od holandského mistra filmového řemesla – Paula Verhoevena. Jeho filmy oplývají velmi specifickou vizuální stránkou, jsou poutavé, ale stejnou měrou divné. Je to vlastně i případ Total Recall.

Blízká budoucnost. Douglas Quaid, v hlavní roli Schwarzenegger, je každou noc pronásledován snem, ve kterém se ocitá na Marsu. Během návštěvy virtuální cestovní kanceláře zjistí, že mu byly nedávno vymazány vzpomínky a ve skutečnosti byl zcela jiným člověkem. Jeho procitnutí z něj náhle dělá cíl všech jeho bývalých spojenců i nepřátel.

Beverly Hills 90210

Datum premiéry: 19. října 2024

19. října 2024 Hrají: Jennie Garth, Jason Priestley, Tori Spelling, John Asher, Shannen Doherty

A náš výběr tentokrát ukončíme minimálně srovnatelnou klasikou – Beverly Hills 90210 (48 % na ČSFD). Seriál, který běžel na americké televizi Fox od roku 1990 do roku 1999 se stal opěrným bodem pro formování všech lidí, kteří dospívali v 90. letech minulého století. A to i v Česku.

Steve, Brandon, Andrea, Valerie, Dylan, Kelly, Brenda, David, Donna – příběhy těchto mladých Američanů si budete moci znovu přehrát od 19. října. Voyo do začátku nasazuje pouze první sérii z roku 1990, která nabízí 23 epizod se stopáží 45–93 minut. O nasazení dalších dílů se zatím jedná.