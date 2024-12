Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Voyo (prosinec 2024)

Pojďme se zblízka podívat na to, jaký program čeká předplatitele služby Voyo v předvánočním čase



Klasicky dorazí několik seriálů a také animovaná tvorba pro ty nejmenší



Kdybychom měli vybrat jednu věc, doporučujeme britskou mini-sérii Des o sériovém vrahovi Dennisi Nilsenovi

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v prosinci?

Zbouchnutá ze střední

Datum premiéry: 14. prosince 2024

14. prosince 2024 Hrají: Nathalie Morris, Carlos Sanson Jr., Claudia Karvan, Angus Sampson

Australský seriál Zbouchnutá ze střední původně z produkce televize Stan bude od poloviny měsíce k vidění na platformě Voyo, konkrétně jeho první série s 10 epizodami a příjemnou stopáží 30 minut na díl. V Austrálii již vyšly i další 4 navazující řady.

Komediální středoškolské drama pojednává o 17leté Indy, která ke svému překvapení přijde do jiného stavu. Co se jeví na první pohled jako obrovský problém, se nakonec možná ukáže jako výhoda, protože to Indy sblíží nejen se svou matkou, ale především s otcem, se kterým de facto přerušila kontakt. Všechno zlé je k něčemu dobré…

Red

Datum premiéry: 15. prosince 2024

15. prosince 2024 Hrají: Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Mary Louise Parker, Helen Mirren

Jen den po Zbouchnuté ze střední se na Voyo přiřítí hvězdně obsazený akční thriller Red (76 % na ČSFD) od Roberta Schwentkeho (Rezistence, Aliance, Kapitán). Na ploše 107 minut se postupně představí hvězdy hollywoodských trháků, jako je Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren nebo John Malkovich.

Red sleduje příběh Franka Mosese, vysloužilého agenta CIA, který žije svůj poklidný život v ústraní. Jeho tajná identita je však v ohrožení, protože se nové vedení tajného úřadu rozhodne jej pro jistotu odstranit. Se svými bývalými kolegy tak založí spolek Retired Extremely Dangerous (zkratka RED) a pustí se do protiútoku.

Des

Datum premiéry: 7. prosince 2024

7. prosince 2024 Hrají: David Tennant, Daniel Mays, Jason Watkins, Ron Cook, Barry Ward

Už v sobotu bude na Voyo k vidění britská kriminální minisérie Des (77 % na ČSFD). Oblíbený britský herec David Tennant (Pán času) se představí jako Dennis Nilsen, jeden z nejhorších sériových vrahů Velké Británie. Podle různých zdrojů měl na přelomu 70. a 80. let ve svém bytě zavraždit a rozřezat až 15 mladých mužů.

Policie jej dopadla až po 5 letech, kdy jeho řádění více méně ustalo. Odborníci se shodují, že jeho psychopatické sklony a tendence lze srovnávat s brutálním sériovým vrahem Jeffreym Dahmerem, o kterém konkurenční Netflix natočil v roce 2022 mimořádně úspěšnou mini sérii z pásma o sériových vrazích jménem Monstrum.

Dobrodružství medvídka Paddingtona a ztracený dopis

Datum premiéry: 23. prosince 2024

A v Británii ještě zůstaneme, pro ty nejmenší totiž bude k dispozici snímek Dobrodružství medvídka Paddingtona a ztracený dopis s typickou animovanou tematikou. Jde o krátký vánoční příběh o tom, jak Paddington hledá ztracený dopis pro Santu, který byl zaměněn za přání někoho jiného. Děti předškolního věku bezesporu potěší.

Malí kuchtíci zase ocení, že se na Voyo vrací oblíbená americká soutěž MasterChef ve vydání pro děti od 8 do 13 let. Hlavním porotcem je samozřejmě Gordon Ramsay, který však ke svým svěřencům přistupuje výrazně lépe než k dospělým kuchařům v MasterChef nebo vlastní reality show Hell’s Kitchen.