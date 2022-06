Představení prototypu Tesla Bota se blíží. Bude skutečný, nebo si z nás Musk dělá legraci?

Elon Musk je patrně nejkontroverznější miliardář současnosti. Zatímco jedni ho považují za vizionáře a technologického génia, jiní mu nemohou přijít na jméno. V loňském roce celý svět šokoval představením Tesla Bota – humanoidního robota, který má vykonávat všechny nudné a repetitivní činnosti, které se lidem příliš dělat nechtějí. Namísto skutečného robota ale představil pouze vizi, kterou demonstroval člověk v kostýmu.

Funkční prototyp nicméně slíbil Musk dodat už letos, konkrétně se s jeho představením počítá na AI Day, který Tesla pořádá vždy v srpnu. Věci však evidentně nejdou podle plánu, neboť AI Day byl přesunut na září. Robot jménem Optimus by měl disponovat vlastní umělou inteligencí, na výšku bude měřit 172 centimetrů a jeho váha bude 57 kilogramů, přičemž nízké hmotnosti pomohou lehké slitiny. Maximální rychlost Bota bude 8 kilometrů za hodinu a unese maximálně 20 kilogramů.

Otázkou ovšem zůstává, zda to Elon Musk myslí s humanoidním robotem vůbec vážně, či zda se jedná o jednu z jeho vzletných myšlenek, které mají jen odvést pozornost od důležitějších problémů, jako je například chystané propuštění 10 procent zaměstnanců Tesly. Nebylo by to poprvé, kdy Musk s velkou pompou představil svou ideu, aby nakonec nedošla naplnění – za zmínku stojí například meziměstské cestování raketami, robotické nabíječky ve tvaru hada či solárně napájené Superchargery.