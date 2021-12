Před 25 lety se Steve Jobs dočkal triumfálního návratu zpět do Applu

Příběh Stevea Jobse asi není potřeba dopodrobna představovat. Geniální spoluzakladatel společnosti Apple vytvořil ikonickou společnost se svými partnery Stevem Wozniakem a Ronaldem Waynem v roce 1976. Po sporech ve vedení společnosti byl Jobs v roce 1985 propuštěn, načež si založil novou firmu s názvem NeXT. Trvalo 11 let, než Apple učinil smírný krok a Jobsovu společnost odkoupil, čímž mu umožnil návrat zpět. Od tohoto přelomového okamžiku nyní uplynulo 25 let.

„Akvizice firmy NeXT je začátkem nové kapitoly v historii Applu a zosobňuje milník v naší transformaci jakožto společnosti,“ řekl tehdejší generální ředitel Gil Amelio 20. prosince 1996, když byla oznámena koupě Jobsovy firmy. „Apple dnes vítá zpět svého nejtalentovanějšího vizionáře Stevea Jobse, člověka, který je schopen inspirovat novou generaci zákazníků a vývojářů a ukázat jim, že Apple i nadále zůstává lídrem v inovacích,“ dodal Amelio.

Hlavním důvodem koupě firmy NeXT nicméně nebyl Steve Jobs, ale operační systém NeXTSTEP založený na Unixu, který se stal základem pro operační systém Mac OS X. „Spojení pokročilého softwaru NeXTu s prvotřídními hardwarovými platformami a prodejními kanály Applu vytvoří další průlom v oblasti počítačů, díky kterému Apple přeskočí všechny své konkurenty a bude živit všechny jeho plagiátory minimálně dalších deset let,“ řekl Jobs po návratu do firmy.

Po návratu vedl Jobs Apple až do roku 2011

Jobs se nejprve vrátil do Applu jakožto poradce a první veřejné vystoupení se odehrálo na konferenci Macworld v San Franciscu v lednu 1997. O devět měsíců později nahradil Jobs Amelia jakožto „staronový“ generální ředitel a na této pozici vydržel až do roku 2011, kdy odstoupil ze zdravotních důvodů. Na jeho místo nastoupil současný generální ředitel Tim Cook.