Pozor na podvodníky s grafickými kartami. Bazoš a Sbazar vzali útokem

Prodejní portály Bazoš či Sbazar jsou nejen dobrým a rychlým způsobem, jak se zbavit přebytečných věcí, ale také jak se nechat nachytat podvodníky. Na těchto službách se opět vyskytují podvodné nabídky, které z důvěřivých uživatelů lákají peníze. Nabízejí zejména grafické karty a další počítačové komponenty, kterých je momentálně velký nedostatek. Kromě Česka zaznamenali bezpečnostní analytici společnosti Avast podobné inzeráty také v Polsku, Rusku, na Ukrajině nebo ve Spojených státech.

Mezi podvodníky jsou oblíbené především kvalitní grafické karty, jakými jsou například GeForce RTX nebo Radeon RX6800. Zlodějům hraje do karet, že ceny karet v poslední době prudce vzrostly. Mohou tím svou levnou nabídkou opravdu zaujmout.

V každé podvodné nabídce je hned několik varovných signálů. Jako první by vás měly zarazit chyby v popisku produktu. Po zahájení konverzace inzerent odmítne osobní odběr a informace, které vám sdělí, často nesedí s původním popiskem zboží. Zpozornit byste měli také v případě, že prodejce vyžaduje platbu online – převodem na účet nebo pomocí elektronické peněženky. V druhém případě na platebním portálu se často objevují další chyby, strojový překlad, použití několika jazyků najednou.

Dalším varováním by pro vás měla být snaha převést komunikaci na jinou platformu, a to nejčastěji na komunikační aplikace WhatsApp, Telegram nebo Signal. Kontaktovat prodávajícího ale budete moci pouze do doby, než zašlete své peníze. Poté už vám neodpoví ani přes WhatsApp, ani přes inzertní portál.

Pokud na online tržištích narazíte na podezřelou nabídku, raději na ni ani neodpovídejte. Rozhodně nikdy neposílejte peníze předem, pokud prodávajícího neznáte a pokud nemá ani žádné recenze či záznamy o prodejích z minulosti.