Poslední únik Pixelu 7 a 7 Pro před premiérou. Změny budou skutečně kosmetické

Už pozítří Google kompletně představí smartphony Pixel 7 a 7 Pro, které poodhalil v květnu na vývojářské konferenci I/O. Blížící se uvedení přináší čím dál podrobnější informace, například informátor @evleaks přispěl detailními rendery obou telefonů ve všech barevných variantách. Kromě toho také internetem koluje oficiální soupis parametrů, který naznačuje to, co jsme už chvíli tušili – mezigenerační změny budou opravdu kosmetické.

Design vrcholného Pixelu 7 Pro bude prakticky stejný jako u loňského modelu, jediným rozdílem má být jiné konstrukční řešení osobitého fotomodulu – zatímco u Pixelu 6 Pro byl „nalepen“ na záda, u Pixelu 7 Pro bude přímo vycházet z kovového rámečku.

Pás na zádech tak převezme i barvu rámečku, tudíž v něm budou patrnější fotoaparáty – hlavní a širokoúhlý budou „bydlet“ spolu v jednom ovále, ten opticky přibližovací bude posazen zvlášť. Podle uniklých technických specifikací se jejich rozlišení nemá nijak lišit od minulé generace, avšak drobný posun kupředu uvidíme u jednoho z nich – Pixel 6 Pro nabídl 4× optické přiblížení, Pixel 7 Pro zvládne 5×.

Mobilní fotoaparáty ale dnes nejsou pouze o fotočipu a optice – do hry čím dál výrazněji vstupuje umělá inteligence. Ta v případě chystaných Pixelů přinese zajímavé funkce jako rozmazávání pozadí ve videích, real-time překlad cizích textů, vymazávání nežádoucích objektů z fotografií apod.

O vyšší výkon se postará nový čipset Google Tensor G2, který bude spárovaný s 12 GB RAM, zatímco úložiště bude nabízeno v kapacitách 128 a 256 GB. O zobrazování obsahu se postará 6,7″ displej s Quad HD+ rozlišením a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Akumulátor s kapacitou 5 000 mAh půjde dobíjet jak kabelem, tak bezdrátově, přičemž Google slibuje výdrž až 24 hodin.

Pixel 7 Pro bude nabízen ve třech barvách: černé, bílé a šedivé. Telefon bude plnit odolnostní normu IP68.

V podobném duchu se ponese i upgrade základního modelu. I Pixel 7 dostane výkonnější čipset Google Tensor G2, avšak v jeho případě bude spárovaný pouze s 8 GB RAM.

Oproti většímu sourozenci bude tento telefon ochuzen o teleobjektiv, ostatní fotoaparáty zůstanou stejné. Tedy mimo selfie kamerky, která navýší rozlišení z původních 8 na 11 megapixelů a naučí se odemykání obličejem. Hlavní biometrické ověřování ale bude i nadále obstarávat čtečka otisků prstů. Softwarové vychytávky budou stejné jako v případě většího Pixelu 7 Pro.

And last, but definitely not least, the normal Pixel 7: That's it pic.twitter.com/QofDfp7lfw

— SnoopyTech (@_snoopytech_) October 2, 2022