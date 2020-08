Poslední naděje zhasly. iPhone 12 bohužel 120Hz displej mít nebude

Pokud dosud existovala naděje, že alespoň jeden model řady iPhone 12 bude disponovat displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, právě s největší pravděpodobností zhasla. Nejnovějším tweetem ji „utnul“ známý insider na poli displejů Ross Young, podle nějž to není technicky možné.

Podle některých starších i novějších zpráv Apple s implementací 120Hz obrazovek do iPhone 12, konkrétně do modelů Pro a Pro Max, původně počítal, později si to však měl rozmyslet. Důvodem prý bylo to, že displeji s tak vysokou obnovovací frekvencí nechtěl ohrozit životnost baterie, která již tak dostane „zabrat“ kvůli 5G konektivitě.

Některé zprávy v této souvislosti hovořily o tom, že Apple problém vyřeší tím, že nové telefony vybaví větší bateriemi. To se však zřejmě nestane – podle nejnovějšího úniku totiž budou mít ještě menší kapacitu než loňské modely.

Jiné zprávy zase mluvily o tom, že iPhone 12 může 120Hz obnovovací frekvenci teoreticky podporovat a je na Applu, aby tuto funkci povolil.

U nového iPadu Pro „to“ šlo

Připomeňme, že 120Hz displejem disponují nejnovější modely iPadu Pro – Apple tuto technologii nazývá ProMotion. Právě o ní se v souvislosti s výkonnějšími modely iPhone 12 původní zprávy zmiňovaly.