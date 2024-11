Poslední beta verze WhatsAppu má problémy, telefon zalije zelenou barvou

Zapojení se do programu pro beta testery může být zajímavý způsob, jak dostat přístup k novým funkcím ještě dříve, než je daná společnost uvolní pro všechny uživatele. Nicméně, je stále třeba mít na paměti, že hlavním smyslel beta verzí je stále pomoc vývojářům odhalovat případné chyby, které by se mezi širší veřejnost neměly dostat.

Právě tuto základní věc je třeba mít na paměti během přihlašování do beta programu a nebrat jej pouze jako nějaký „VIP předběžný přístup“. Občas se totiž stane, že se nějaká chybička objeví a aplikace poté nefunguje správně. Nebo jako v případě nejnovější aktualizace WhatsApp, vyřadí z provozu celou aplikaci.

Někteří uživatelé sítě X totiž po aktualizaci na beta verzi WhatsAppu 2.24.24.5 hlásí problém se zelenou obrazovkou. Ten nespočívá v ničem jednodušším, než že se jim celá obrazovka zaplní blokem jednolité zelené barvy, což znemožní jakoukoliv interakci s aplikací. Kromě toho se zdá, že se tato poměrně zásadní chyba vyvolá pouhým kliknutím na libovolný chat.

The new whatsapp beta update is causing the entire screen in green while clicking on any chat.@WhatsApp @wa_status

Please fix it ASAP. pic.twitter.com/Ei1i8AY0ne

— BILLA BATTERSON 😍 (@Battersonfdo3) November 9, 2024