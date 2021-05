Poslal AirTag poštou kamarádovi, na konci cesty ho čekalo překvapení

Od uvedení lokalizačního štítku Apple AirTag na trh si mnoho uživatelů klade oprávněný dotaz, zda skutečně funguje. Štítek totiž nepoužívá pro určení polohy GPS, ale UWB technologii, která využívá zařízení s iOS v okolí. Málokdo by funkčnost otestoval až ve chvíli, kdy jde opravdu do tuhého a ztracenou věc potřebuje nalézt. Kirk McElhearn se rozhodl funkčnost otestovat na vlastním AirTagu, který poslal poštou kamarádovi.

AirTag pečlivě zabalil a odeslal jej poštou z města Stratford nad Avonou, rodiště Williama Shakespeara, na předměstí Londýna. Cestu dlouhou zhruba 150 kilometrů AirTag zvládal bez větších obtíží, přičemž McElhearn celou dobu věděl, kde se jeho lokalizační štítek nachází. K pohodlnějšímu sledování a také k získání podkladů pro svůj blogový příspěvek si napsal skript, který každé dvě minuty pořídil snímek obrazovky s aktuální polohou AirTagu.

Ačkoli štítek kamarádovi dorazil bez větších potíží, McElhearn očekával, že po nalezení AirTagu mu přijde na jeho iPhone notifikace. Ta mu nepřišla ani po třech dnech, i když jeho kamarád řekl, že zvukový signál umožňující snadnější nalezení AirTag vydával. Je zajímavé, že ačkoli sledování polohy štítku fungovalo takřka bez chyby, upozornění na nález McElhearnovi nedorazilo.

Vzhledem k tomu, že AirTag lze spolehlivě lokalizovat pouze díky husté síti zařízení s iOS, dbejte zvýšené pozornosti na to, zda například při cestě do zahraničí jedete do země, kde jsou iPhony běžnou záležitostí. Třeba v takovém Španělsku, kde má Apple tržní podíl zhruba 9,3 procenta, byste svou ztracenou věc nemuseli tak snadno nalézt.