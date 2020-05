Posádka Crew Dragonu dorazila na ISS. Manévr si můžete vyzkoušet i vy

Před malou chvílí Crew Dragon s astronauty Bobem Behnknenem a Dougem Hurleym dokončil dokování s ISS. Aktuálně se čeká na vyrovnání tlaků a teploty, pak už nic nebude bránit samotnému vstupu do ISS.

Došlo tak k naplnění dalšího významného milníku mise Crew Demo 2, která započala včerejším ostře sledovaným startem. Ve 21:22:45 našeho času z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě odstartovala raketa Falcon 9 s vesmírnou lodí Crew Dragon. SpaceX se tak stala první soukromou firmou na světě, která dopravila vlastní raketou a lodí astronauty na ISS. USA zároveň po devíti letech ukončily závislost na ruských raketách Sojuz.

Co se týče samotného dokovacího procesu, ten proběhl plně automaticky. Posádka pouze nějakou dobu předtím testovala manuální ovládání Crew Dragonu pokřtěného Endeavour pro případ, že by to v budoucnu bylo potřeba.

Ačkoliv dokování zajistil počítač, je možné ho v případě potřeby řídit i ručně. K tomuto účelu by sloužily dotykové obrazovky, které mají astronauti v Crew Dragonu před sebou. Pokud si chcete vyzkoušet, jak se manuálně Dragon pilotuje, zamiřte na web iss-sim.spacex.com.

Na této webové stránce najdete simulátor, který vám umožní zkusit navést Crew Dragon ke spojení s ISS. Budete ho muset nejen ke stanici přiblížit, ale také správně natočit a vyrovnat orientaci hned v několika osách s tolerancí maximálně 0,2°. Ovládání je přitom prý poměrně realistické, což dokládá i video s autentickými záběry, které se vám po úspěšném dokování nabídne.

V redakci jsme simulátor zkoušeli, a spojení se nám povedlo na první pokus. Nutno ale říct, že jsme postupovali pomalu a obezřetně. O simulaci totiž v živém vysílání mluvili i někteří zaměstnanci SpaceX a NASA, kteří často přisuzovali své neúspěchy právě přílišné rychlosti.

Astronauti k ISS letěli přibližně 19 h, během nichž dvakrát testovali manuální ovládání, spali, jedli a také nám ukázali nejrůznější zákoutí Crew Dragonu. Dočkali jsme se i představení dinosaura jménem Tremor, který na palubě cestuje taktéž. Synové obou astronautů jsou totiž prý velkými fanoušky těchto prehistorických stvoření. Astronauti tak shromáždili všechny hračky v podobě dinosaurů z obou domácností a chlapci následně vybrali, kterou z nich pošlou jako doprovod svých otců do vesmíru. A vyhrál právě třpytkami posetý Tremor.

Teď nicméně nastává z diváckého hlediska méně zajímavá fáze, kterou je samotný pobyt na ISS. Délka je nejistá – minimálně by mělo jít o 30 dní, možné je ale prodloužení až na 120 dnů. Pak započne proces návratu na Zem, který bude zakončen přistáním Crew Dragonu na padácích do oceánu. Poblíž by tou dobou už měla čekat záchranná loď SpaceX GO Navigator, která Dragon vyzvedne a posádku dopraví na pevninu.

Welcome aboard the @SpaceX Crew Dragon spacecraft!

In this video from space, @AstroBehnken and @Astro_Doug reveal the name of their capsule: Endeavour. Take a look inside as the crew continues their journey to the @Space_Station: https://t.co/K9S5mejONx pic.twitter.com/mvH8UhE5FW

— NASA (@NASA) May 31, 2020