Polička bude muset počkat: 8 LEGO stavebnic, se kterými si vyhrajete i po dostavění

- Model Země a Měsíce za necelé dva tisíce potřebuje na jeden rok 121 a půl otočky kliky
- Unimog s jeřábem zvedá paletu stlačeným vzduchem z ruční pumpy
- Koenigsegg ze 4 104 dílků řadí devět rychlostí a po nadzvednutí zadního krytu sám otevře dveře
- Bagr Volvo rozděluje výkon jednoho motoru mezi čtyři funkce, Lamborghini řídíte telefonem
Nedávno jsme vybírali LEGO stavebnice, které budou ozdobou obýváku. Tentokrát se podíváme na to, co můžete s hotovým modelem dělat. Ruční pumpou zvedat jeřáb, zkoušet účinek uzávěrek diferenciálů, řadit rychlosti nebo řídit auto telefonem. Při stavění sestavíte mechanismus a pak můžete sledovat, jak jednotlivé součástky spolupracují, když vezmete ovládání do ruky.
Vybrali jsme osm stavebnic, které se dají koupit nové v českých obchodech. Šest z nich patří do řady Technic, ale zajímavé pohyblivé mechanismy najdete i jinde. Výběr proto doplňují létající stroj Leonarda da Vinciho z řady Icons a automat na minifigurky z řady Ideas. Začneme právě Leonardovými křídly, která rozhýbete stiskem páčky.
Leonardův létající stroj: křídla rozhýbou provázky a kladky
Nejlevnější model výběru si vystačí s 493 dílky a jednou páčkou. Létající stroj Leonarda da Vinciho 10363 z řady Icons po stisku páčky mávne látkovými křídly a pohne ocasem. Pohyb přenáší soustava provázků, kloubů a kladek a díky otevřené konstrukci můžete sledovat, jak zatažení na jednom konci rozhýbe zbytek stroje.
Hotový stroj měří na šířku 35 centimetrů a stojí na podstavci s minifigurkou Leonarda, která drží brk a náčrt. Stavebnici pořídíte přibližně za 1 400 Kč, takže za pohyblivý model nemusíte hned utratit několik tisíc.
Planeta Země a Měsíc: tři dny na jednu otočku kliky
Další stavebnice je názornou ukázkou toho, co dokážou ozubená kola. Z 526 dílků vznikne model Slunce, Země a Měsíce, který pohání jediná klika. Jedna otočka roztočí Zemi třikrát kolem osy, takže co otočka, to tři dny. Oběh kolem Slunce trvá v modelu 364,5 dne, na celý rok tedy musíte zatočit 121 a půlkrát. Proti skutečnému roku je ten modelový o necelý den kratší.
Převody se starají i o náklon zemské osy. Ta je v modelu skloněná o 22,5 stupně, ve skutečnosti o 23,4, a během oběhu se natáčí tak, aby mířila pořád stejným směrem. Když klikou projdete celý rok, uvidíte, proč je na severní polokouli v červnu léto a v prosinci zima: jednou je ke Slunci přikloněná severní polokoule, podruhé jižní. Měsíc v modelu projde všemi fázemi za 27 dní, skutečný cyklus od úplňku k úplňku trvá zhruba o dva a půl dne déle.
Stavebnici pořídíte pod dva tisíce a LEGO ji doporučuje od deseti let. Hotový model měří na délku 33 centimetrů, takže se vejde na pracovní stůl i do dětského pokoje.
Automat na minifigurky: bez mince nic nevydá
Automat 21358 z řady Ideas vám po otočení klikou vydá kapsli s dílky na minifigurku. Nejdřív ale musíte vhodit jednu ze dvou přiložených LEGO mincí, protože bez ní mechanismus kliku zablokuje. Při otáčení klika cvaká, kapsle se uvnitř promíchají a jedna sklouzne do výdejního otvoru. Dalším otočením vám automat vrátí i minci, takže můžete pokračovat, dokud zásobník nevyprázdníte.
Pak stačí sundat víko a kapsle nasypat zpátky. Součástí je šestnáct minifigurek včetně rytířů, pirátů a astronautů; do kapslí je ukládáte rozložené na dílky.
Automat má 1 343 dílků, na výšku měří 28 centimetrů a koupíte ho zhruba za 4 100 Kč.
Unimog s jeřábem: stlačený vzduch za necelé tři tisíce
Pneumatika, tedy písty poháněné stlačeným vzduchem, patří k Technicu už desítky let. Letošní Unimog 42242 je první novinkou řady s pneumatikou od roku 2024. Z 1 189 dílků postavíte terénní nákladní auto s kloubovým jeřábem. Rukou pumpujete vzduch do hadiček, ventily ho pouštíte do válců a jeřáb podle toho zvedá a spouští paletu. Než s ním začnete pracovat, vysunete podpěry, aby se auto pod nákladem nenaklonilo.
Princip odpovídá hydraulice skutečných jeřábů, jen na písty tlačí místo oleje vzduch. Zbytek auta je skromnější: pohon všech kol, odpružené nápravy a šestiválec, jehož písty se při jízdě pohybují. Unimog stojí přibližně 2 900 Kč.
Mercedes G 500: dvě uzávěrky jako ve skutečném terénním autě
Diferenciál dovoluje kolům jedné nápravy točit se různě rychle, aby v zatáčce mohlo vnější kolo ujet delší dráhu než vnitřní. V terénu má ale tato volnost nepříjemný následek: kolo bez přilnavosti se protáčí naprázdno a druhé stojí. Skutečný Mercedes třídy G proto má uzávěrky diferenciálů a LEGO verze z 2 891 dílků nabízí dvě: zadní a mezinápravovou. Zadní uzávěrka nutí obě zadní kola otáčet se společně, mezinápravová sváže pohon přední a zadní nápravy. Účinek uzávěrek tak uvidíte i na stole.
Kola s řadovým šestiválcem propojuje převodovka s polohami D, N a R. Když auto posunete v neutrálu, písty pod kapotou zůstanou stát, po zařazení jízdy nebo zpátečky se zase rozběhnou. Model má také řízení, zvýšený odpružený podvozek, otevírací dveře i kapotu a na střeše nosič se žebříkem.
Model pořídíte zhruba za 5 300 Kč.
Koenigsegg Sadair’s Spear: devět rychlostí a dveře, které se otevřou samy
Nejnovější auto výběru vyšlo letos v červenci. Se 4 104 dílky a délkou 59 centimetrů patří k největším stavbám Technicu a LEGO ho doporučuje od osmnácti let. Devítistupňová převodovka propojuje kola s osmiválcem, jehož písty se při stejném posunutí auta pohybují různou rychlostí podle zařazeného stupně. Ten přečtete na otočném ukazateli.
Nejvíc ale překvapí takzvaný Ghost Mode, který napodobuje funkci skutečného vozu. Stačí nadzvednout zadní kryt karoserie a dveře i přední kapota se jedním pohybem otevřou a zrcátka se sklopí. Převodovku si můžete zespodu prohlédnout i u hotového modelu.
Koenigsegg stojí přibližně 11 000 Kč. Zhruba stejně vyjde McLaren P1 z roku 2024, který je stejně dlouhý a řadí sedm stupňů sekvenční převodovkou s řadicím bubnem. Koenigsegg přidává dva stupně a Ghost Mode, McLaren si vystačí s 3 893 dílky.
Bagr Volvo EC500: jeden motor na čtyři úkoly
U předchozích modelů jste veškerý pohyb obstarávali rukama. Model bagru Volvo EC500 Hybrid 42215 už má elektromotor, který přes převodovku obsluhuje čtyři funkce: zvedání hlavního ramene, pohyb jeho přední části, naklápění lžíce a chod bouracího kladiva. Pákou volíte, kam se má výkon přenášet, takže jeden motor postupně zastane práci několika. Lžíci a kladivo na konci ramene vyměňujete podle toho, co zrovna chcete dělat.
Pojezd po pásech a otáčení nástavby zůstávají ruční, motor pracuje jen s ramenem a jeho nástroji. Ovládací páčky máte přímo na modelu.
Bagr z 2 359 dílků měří na délku 54 centimetrů a stojí přibližně 8 400 Kč. Motor je v krabici, šest tužkových baterií AA musíte přidat sami.
Lamborghini Revuelto: po dostavění vezměte do ruky telefon
Revuelto 42214 ze všech osmi modelů jako jediné samo jezdí. V aplikaci CONTROL+ ovládáte plyn, řízení i světla, takže hotové auto nemusíte tlačit po stole. Z 1 135 dílků vznikne čtyřiceticentimetrové Lamborghini, které LEGO doporučuje od deseti let.
Pohon obstarávají tři elektromotory v jedné jednotce: dva roztáčejí zadní kola, třetí natáčí přední. Ve stejné jednotce jsou i LED, jejichž světlo vedou průhledné světlovody k předním a zadním světlům. Když v aplikaci zabrzdíte, zadní světla se rozzáří silněji. Mechanickou převodovku jako u Koenigseggu tady neobsluhujete, zato se můžete s autem projet po pokoji.
Revuelto stojí zhruba 3 700 Kč a dobíjecí akumulátor je součástí balení. Kabel USB-C si musíte obstarat sami, stejně jako telefon nebo tablet, na kterém běží aplikace CONTROL+. Samostatný ovladač v krabici není.
Při výběru tedy záleží hlavně na tom, co chcete dělat po dostavění. Na zkoumání mechaniky stačí klika u modelu Země a Měsíce nebo ruční pumpa Unimogu; Volvo k tomu přidá elektromotor s přepínáním funkcí a Lamborghini jízdu na dálku. Ani největší počet dílků, ani nejvyšší cena přitom neznamenají nejvíc pohybu. Koenigsegg zaměstná ruce při řazení, zatímco podstatně levnější Revuelto už mezitím objede stůl.