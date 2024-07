Policajt v Beverly Hills je na Netflixu, žebříčky ale ovládla česká komedie Prázdniny s Broučkem

Česká komedie Prázdniny s Broučkem jsou překvapivým hitem léta

Na Netflixu poráží i návrat Eddieho Murphyho ve filmu Policajt v Beverly Hills: Axel F

V minulém týdnu vzbudil velký rozruch návrat Eddieho Murphyho do ikonické role Axela Foleyho ve snímku Policajt v Beverly Hills: Axel F, který měl premiéru na streamovací platformě Netflix. Ten aktuálně drží na ČSFD hodnocení 66 procent, a ačkoli se většina fanoušků shoduje, že se jedná o solidní nostalgický návrat, kultovního statusu jedničky se mu nejspíše nepodaří dosáhnout. Ve stejnou dobu se nicméně na platformě objevil také český snímek Prázdniny s Broučkem, který je očima čísel mnohem úspěšnější, než by jeden čekal.

Prázdniny s Broučkem válcují Eddieho Murphyho

Česká komedie pojednávající o cestě do Chorvatska si sice nevysloužila přízeň filmových kritiků na ČSFD, kde drží jen pouhých 55 procent, na druhou stranu se ale evidentně trefila do vkusu českých předplatitelů Netflixu. Podle aktuálního žebříčku totiž česká pohodová komedie předstihla i návrat slavného amerického policisty, který je v tuzemsku na druhém místě. Za sebou nechala také Rodinnou aféru, druhé Mimoně nebo třeba Vstupenku do ráje.

Lehce zastaralý červený karavan připravil perné chvíle v horkém létě nejen filmovým hrdinům snímku Prázdniny s Broučkem, ale i samotným filmařům. „Stejně jako největší filmové hvězdy byl i Brouk často tvrdohlavý a štáb se musel přizpůsobovat jeho náladám. Skoro bych řekl rozmarům,“ uvedl producent filmu Pavel Vácha. Ten má na svém kontě například filmy Párty Hárder, Kdyby radši hořelo a Přišla v noci. „Jedná se o ten typ komedie, kde nejsou žádné vtipy, míněno scény s humornou pointou. Postavy prostě proplouvají dějem a občas někdo zakopne, občas na někoho něco spadne a občas se objeví někdo, kdo z nějakého důvodu křičí,“ hodnotí snímek recenze na serveru Kinobox.

Pokud si snímek Prázdniny s Broučkem s Bárou Polákovou v roli foodblogerky Moniky a Lukášem Příkazkým v roli jejího manžela Honzy chcete prohlédnout na vlastní oči, určitě neváhejte.