Tento filmový megahit na Netflixu trhá rekordy. Viděli jste ho?

Policajt v Beverly Hills: Axel F je nejnovějším hitem na Netflixu

Eddie Murphy se vrací v roli, která z něj udělala hollywoodskou hvězdu

Na Netflixu je snímek k dispozici s českými titulky i dabingem od 3. června

Jen málo filmů, které v současné době dorazí na streamovací platformy, se stane okamžitým hitem, To nicméně neplatí o filmu Policajt v Beverly Hills: Axel F, o kterém jsme vás informovali našem pravidelném přehledu novinek na Netflixu, a který už několik dní po svém uvedení bez nadsázky zbořil žebříček sledovanosti. A není se čemu divit – světoznámý komik a herec Eddie Murphy se totiž vrátil na stříbrné plátno ve své ikonické roli, která ho katapultovala mezi hollywoodské hvězdy a jak je jeho zvykem, tak v této roli exceluje.

Eddie Murphy se vrací ve své ikonické roli

Ačkoli se pro komika s ostrým jazykem nejednalo o první filmový počin (před ním má na kontě 48 hodin a Záměnu), právě role Axela Foleyho jej etablovala na pozici hollywoodské superstar. Udržet se na výsluní není pro nikoho jednoduché, Murphyho nevyjímaje a i přes řadu dalších úspěšných filmů se nakonec musel stáhnout do ústraní. Nejen filmový průmysl ale miluje comebacky a retro aktuálně frčí, tudíž se Netflix rozhodl dát Murphymu druhou šanci a natočil pokračování ikonické trilogie.

Zatímco první film je dnes již kultovní klasika (ČSFD: 82 procent) a druhý díl na ni úspěšně navázal (ČSFD: 72 procent), třetí díl se příliš nevyvedl a schytal kritiku nejen od filmových novinářů, tak i od samotných diváků (ČSFD: 58 procent). Čtvrtý díl alespoň podle prvních ohlasů (ČSFD: 70 procent) dává na třetí propadák zapomenout a opět vrací Eddie Murphyho do hry. Už je to čtyřicet let, co v Beverly Hills nadělal spoušť poprvé. Teď se detroitský polda Axel Foley vrací na místo činu, a při honičkách s padouchy tak bude zase veselo.

Eddie Murphy v pokračování legendární filmové série s názvem Policajt v Beverly Hills: Axel F znovu spojí síly s Judgem Reinholdem, Johnem Ashtonem, Paulem Reiserem a Bronsonem Pinchotem, přičemž nebude chybět ani Joseph Gordon-Levitt. Premiéru měl na Netflixu 3. července a už teď se dá říci, že se jedná o nefalšovaný letní hit. Dobrou zprávou je nejen to, že čtvrtý díl je k dispozici s českými titulky i dabingem, ale také fakt, že v knihovně Netflixu najdete i všechny tři předcházející díly, takže si můžete zopakovat, co novince předcházelo.

Už jste viděli film Policajt v Beverly Hills: Axel F? Co na něj říkáte? Dejte nám vědět do komentářů.