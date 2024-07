Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (3. 7. 2024)

Středa před prodlouženým víkendem je tady a s ním i náš pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Za doporučení stojí například pokračování legendární filmové série Policajt v Beverly Hills: Axel F, animovaný snímek Vymyšlení nebo zajímavý dokumentární minisérii Jeden otec, tisíc dětí.

Policajt v Beverly Hills: Axel F (Beverly Hills Cop: Axel F)

Datum premiéry: 3. 7. 2024

3. 7. 2024 Hrají: Eddie Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Kevin Bacon, Paul Reiser, Judge Reinhold

Už je to čtyřicet let, co v Beverly Hills nadělal spoušť poprvé. Teď se detroitský polda Axel Foley vrací na místo činu, a při honičkách s padouchy tak bude zase veselo. Eddie Murphy v pokračování legendární filmové série s názvem Policajt v Beverly Hills: Axel F znovu spojí síly s Judgem Reinholdem, Johnem Ashtonem, Paulem Reiserem a Bronsonem Pinchotem, přičemž nebude chybět ani Joseph Gordon-Levitt.

Kdo by neznal ikonickou filmovou sérii Policajt v Beverly Hills. Detektiv Axel Foley (Eddie Murphy) se v pokračování vrací na služebnu v Beverly Hills. Poté, co je ohrožen život jeho dcery, se ona (Taylour Paige) a Foley spojí s novým parťákem (Joseph Gordon-Levitt) a starými kamarády Billym Rosewoodem (Judge Reinhold) a Johnem Taggartem (John Ashton), aby odhalili spiknutí.

Jeden otec, tisíc dětí (The Man with 1000 Kids)

Datum premiéry 1. řady: 3. 7. 2024

3. 7. 2024 Režie: Josh Allott

Skupina rodin se dozví, že charismatický muž, který si získal jejich důvěru, je jako dárce spermatu otcem stovek nebo možná tisíců dětí po celém světě. Mít jedno dítě je poměrně náročné, ale mít jich rovnou tisíc, to už je majstrštyk. Dokumentární minisérie s názvem Jeden otec, tisíc dětí se věnuje muži, který se skrze dárcovství spermatu stal otcem tisíců dětí po celém světě.

Dokument Jeden otec, tisíc dětí odhaluje strhující příběh okouzlujícího nizozemského podvodníka Jonathana Meijera, který je obviněn z toho, že cestuje po světě a masově podvádí matky, aby si nechaly od něj porodit děti. Třídílný seriál zkoumá temný svět průmyslu s umělým těhotenstvím a odhaluje, jak kvůli nedostatku globálních předpisů některé mezinárodní kliniky plodnosti nadále umožňují zcela anonymní dárcovství.

Vymyšlení (The Imaginary)

Datum premiéry: 5. 7. 2024

5. 7. 2024 Namluvili: Kokoro Terada, Rio Suzuki, Acuko Takahata, Ogata Issei, Riisa Naka

Amanda a její vymyšlený kamarád Rudger prožívají napínavá imaginární dobrodružství. Pak ale Rudger zůstane sám a musí čelit záhadné hrozbě. Přelomová ručně kreslená animace filmu Vymyšlení je umocněna prvními technikami světla a stínu svého druhu. Vymyšlení vychází z oblíbeného a oceňovaného stejnojmenného románu A. F. Harrolda, který ilustrovala Emily Gravett.

Snímek Vymyšlení ukazuje hlubiny lidskosti a tvořivosti očima malé Amandy a jejího imaginárního společníka Rudgera, chlapce, kterého si Amanda vymyslela, aby s ní sdílel její napínavá vymyšlená dobrodružství. Když však Rudger, náhle osamělý, dorazí do Města imaginárií, kde žijí a práci nacházejí zapomenutí imagináriové, čelí záhadné hrozbě.

Goyo

Datum premiéry: 5. 7. 2024

5. 7. 2024 Hrají: Nicolás Furtado, Nancy Dupláa, Soledad Villamil, Pablo Rago, Diego Alonso

Autistický průvodce v muzeu žije podle jasně daných pravidel. Pak se ale zamiluje do kolegyně a bouřlivé emoce, které ještě nikdy nezažil, mu převrátí život naruby. Argentinský snímek Goyo dává nahlédnout do života člověka s handicapem, který se musí vypořádat s nástrahami světa, které nejsou vždy negativní, což ale neznamená, že neumí pořádně zamíchat s životem.

Goyo, Van Goghův ctitel s autismem, pracuje jako průvodce v Museo Nacional de Bellas Artes v Buenos Aires. Jeho spořádaná rutina je narušena, když se zamiluje do Evy, nové členky ochranky muzea. Problémy v manželství ji přivedly k rozčarování z lásky – a někdy i ke ztrátě víry v sebe sama. Nečekané setkání Goya a Evy umožní oběma objevit nový způsob, jak milovat a být milován.