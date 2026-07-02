Poco X8 Pro recenze: herní chameleon ve střední třídě

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- Poco X8 Pro pokračuje v trendu skvěle vybavených telefonů střední třídy
- Má vysoký výkon, solidní baterii a vlastně i celkem slušný hlavní fotoaparát
- V současnosti jej pořídíte v akci za necelých 8 tisíc korun za variantu 8/256 GB
Málokterá značka na současném trhu s mobilními telefon hledá svou identitu tak složitě jako Poco, dceřinka už dávno etablovaného čínského Xiaomi. Kdysi to ještě jako „Pocophone“ zkoušela přes absurdně lákavý poměr ceny a kvality. Tento prvek si značka zachovala, zatímco standardní Xiaomi už jej opustilo. Přes pokusy s herními telefony z minulých let se nyní pokouší zaujmout tak nějak kohokoliv, kdo hledá ve střední třídě.
Řešením pro „náročnější nenáročné“ má být Poco X8 Pro. Novinka z ranku střední třídy, která kombinuje působivou výbavu s jednoduchým designem. Za novinku Poco X8 Pro zaplatíte v základní verzi s 8 GB RAM a 256GB úložištěm 7 790 korun, varianta s 12/512 GB pak vyjde na 9 490 korun. V obou případech získáte u Mobil Pohotovosti 1 500 korun výkupní bonus.
Obsah balení
Poco se s prodejním balením svých telefonů nikterak nerozpakuje. Po designové stránce vypadá jako loňský i předloňský model, nehledě na řadu Poco F či Poco X. Uvnitř pak najdete kromě samotného telefonu také USB-A / USB-C kabel, sponku na vyjmutí SIM slotu a také černý silikonový kryt. Pokud budete chtít nabíjet telefon maximálním podporovaným výkonem, budete muset za 100W adaptér nechat v obchodě dalších 600 korun.
Pro koho je Poco X8 Pro určené?
- Mobilní hráči: Tahle novinka je navržena pro všechny, kteří vyžadují nekompromisní herní výkon, vysoké FPS v titulech jako Genshin Impact, PUBG nebo Warzone, ale odmítají za telefon utratit 20 tisíc korun.
- Uživatelé s extrémními nároky na výdrž: Díky nadstandardní kapacitě baterie oslovuje ty, kteří telefon během dne prakticky nepustí z ruky, hodně streamují video, hrají na cestách nebo nechtějí řešit powerbanku.
- Mladá generace a technologičtí nadšenci: Uživatelé, kteří hledají extrémně jasný displej pro sledování obsahu na sociálních sítích a rychlé reakce systému bez zadrhávání.
Design a displej
První, co vás při pohledu a uchopení Poco X8 Pro do rukou napadne je, že vypadá trochu jako iPhone. Design je na poměry značky až přehnaně strohý: hranaté boky, dvě obrovité vstupující čočky, sešikované pod sebou, čímž právě připomínají rozložení kamer iPhonu 17. Kontrastním prvkem je vlastně jen duální LED vedle foťáku a červené vypínací tlačítko.
Hned poté si ale všimnete, že s ohledem na cenovku je čínská novinka velmi kvalitně zpracovaná. Kovový monolit, vzadu matné sklo, na přední straně dokonce certifikované tvrzené sklo Gorilla Glass 7i, které je rovnou z výroby překryté měkčí fólií. Nic extra, ale aspoň základní ochranu před poškrábáním zajistí.
Vzhledem ke kovovému zpracování musíte počítat s trochu vyšší hmotností 201,5 gramu. Výměnou je ale znamenitá odolnost při pádu ze střední výšky, ale také certifikovaná odolnost proti vniknutí vody a prachu IP68/69K. To je možná drobnost, ale určitě tím nedisponuje každý telefon s cenou kolem 7–8 tisíc korun, přestože bychom si to v roce 2026 možná už přáli.
Podobně oslavná slova lze uplatnit i na displej, protože ten je opravdu špičkový. V kategorii vyšší-střední třídy už častěji vídáme takřka vlajkové displeje, ale určitě to ještě není pravidlem. Výrobce nasadil AMOLED panel s úhlopříčkou 6,59″ a solidním rozlišením 2 576 × 1 268 pixelů. Jemnost obrazovky je skvělá, rastr není patrný a potěší i maximální jas 2 000 nitů (3 500 nitů při zobrazování HDR obsahu). Bez debat hovoříme o jednom z nejlepších displejů v dané cenové kategorii.
Výbava a výkon
Poco dlouhé roky staví hlavně na výkonu a ani letos se na tom nic nemění, třebaže jde o střední třídu. O pohon telefonu se stará čipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra, který patří mezi vůbec nejvýkonnější čipy, jaké lze ve střední třídě najít. Nejde sice o absolutní vlajkovou loď, ale při běžném používání rozdíl spíše nepoznáte.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 157,53 × 75,19 × 8,38 mm, hmotnost: 201,47 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Telefon je svižný za všech okolností, nezasekává se při běžných úkonech. Přepínání aplikací je okamžité, systém nikde nezadrhává a bez problémů zvládá i náročnější multitasking. Potěší také rychlé úložiště typu UFS 4.1, které přispívá k bleskovému načítání aplikací i her.
Právě hraní her patří mezi nejsilnější stránky Poco X8 Pro; vždyť loňský model se řadil vyloženě k herním telefonům. Náročné tituly jako Genshin Impact, Call of Duty Mobile nebo PUBG Mobile běží na vysoké grafické detaily s plynulou snímkovou frekvencí. Ani po delším hraní se telefon nepřehřívá natolik, aby začal výrazně snižovat výkon. Zahřívání samozřejmě přítomné je, ale vzhledem k ceně jde o velmi dobrý výsledek.
|Benchmark
|Poco X8 Pro
|Redmi Note 15 Pro+
|Honor Magic 8 Lite
|Motorola Edge 60 Pro
|Geekbench 6 – Single Core
|1 650 bodů
|1 237 bodů
|1 098 bodů
|1 365 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|6 218 bodů
|3 207 bodů
|3 085 bodů
|4 169 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|3 258 bodů
|1 114 bodů
|985 bodů
|3 221 bodů
|AnTuTu 11
|1 868 946 bodů
|1 061 007 bodů
|988 045 bodů
|1 716 140 bodů
Výrobce nabízí dvě paměťové varianty: 8/256 GB a 12/512 GB. Rozšíření pomocí microSD karty možné není, což už je dnes ale spíše standard než výjimka. Pochvalu si zaslouží také stereo reproduktory. Hrají překvapivě hlasitě, zvuk je čistý a nechybí ani výraznější basová složka. Na sledování videí nebo hraní her patří mezi ty lepší ve své cenové kategorii.
Hlavní benefity Poco X8 Pro
- Vlajkový výkon za zlomek ceny: Srdcem telefonu je 4nm procesor MediaTek Dimensity 8500 Ultra s grafickým čipem Mali-G720. V benchmarku AnTuTu 11 dosahuje skóre 1,9 milionu bodů (rekord telefonu je dokonce 2,2 milionu bodů), což znamená brutální výkon pro jakoukoliv hru v nejvyšším nastavení.
- Obří 6500mAh křemíkovo-uhlíková baterie: Poco dokázalo do těla s tloušťkou jen 8,38 mm vměstnat obrovskou baterii, která hravě zvládne 2 dny náročného používání nebo dlouhé hodiny nepřetržitého hraní.
- 100W HyperCharge a 27W reverzní nabíjení: Telefon nabijete na 100 % za 43 minut. Bonusem je 27W drátové reverzní nabíjení, kterým můžete z telefonu nouzově nabíjet například sluchátka nebo kamarádův iPhone.
- Kvalitní 1.5K AMOLED displej s jasem až 3500 nitů: Panel o úhlopříčce 6,59″ nabízí 120Hz obnovovací frekvenci, extrémní okamžitou odezvu na dotyk (2560 Hz v režimu Game Turbo) a šetrné 3840Hz PWM stmívání proti únavě očí.
- Pokročilé chlazení 3D IceLoop: Efektivní systém chlazení brání přehřívání procesoru (throttlingu) a udržuje stabilní snímkovací frekvenci (FPS) i při dlouhodobé herní zátěži.
- Vysoká odolnost IP68 / IP69K: Telefon se pyšní certifikací odolnosti nejen proti ponoření do vody, ale i proti vysokotlakým horkým proudům, což je v této cenové relaci poměrně překvapivé.
Výdrž a nabíjení
Uvnitř telefonu se nachází baterie s kapacitou 6 550 mAh, což je nadstandardní kapacita akumulátoru i v dnešní době křemíko-uhlíkových baterií. Poco má tento novější typ akumulátoru taktéž a oceníte to prakticky okamžitě. Smartphone bez větších problémů zvládne dva dny běžného používání, a pokud telefon příliš netrápíte hraním her nebo navigací, není problém dostat se přes 1,5 dne běžného používání.
|Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|9 minut
|17 minut
|33 minut
|43 minut
Při náročnějším používání se pochopitelně dostanete na jednodenní výdrž, ale i tak budete večer většinou končit s příjemnou rezervou. Ve své cenové kategorii jde rozhodně o nadprůměr. Telefon podporuje 100W kabelové nabíjení, které dokáže baterii doplnit zhruba za 45 minut. Kvůli eurounijní regulaci však výrobce nemůže přikládat do balení nabíječky, takže pokud chcete tohoto výkonu dosáhnout, musíte sáhnout po vaší vlastní s Power Delivery 3.0, případně pořídit originál za šest stovek. Bezdrátové nabíjení chybí, ale koho by to u mobilu za 8 tisíc překvapilo.
Operační systém
Poco X8 Pro přichází s Androidem 16 a nadstavbou HyperOS 3. Prostředí působí moderněji než starší MIUI, animace jsou plynulé a výrobce zapracoval i na lepší optimalizaci. To všechno už ale víte, pokud jste četli některou z našich nedávných recenzí telefonů Xiaomi, Redmi a Poco. Nadstavba je stále poměrně bohatá na funkce. Nechybí rozsáhlé možnosti přizpůsobení vzhledu, rozdělení obrazovky, plovoucí okna ani množství praktických gest.
Součástí jsou také funkce využívající umělou inteligenci – AI Poznámky s generativními funkcemi, AI Galerie s vychytávkami pro úpravu fotek a videí, AI Rekordér s praktickou funkcí převodu řeči na text, AI Tlumočník s funkcí simultánního překladu do cizích jazyků a AI Titulky pro nativní titulky kdekoliv v systému. Xiaomi v tomto nijak zásadně neomezuje své dceřinné značky.
Stejně jako u většiny telefonů Xiaomi ale narazíte i na několik méně příjemných vlastností. Po prvním spuštění vás čeká větší množství předinstalovaných aplikací, z nichž část lze sice odinstalovat, ale některé zůstávají. Zamrzí i zdvojení některých nástrojů, jako je e-mailový klient nebo prohlížeč. Občas se objeví také reklamní doporučení v systémových aplikacích, která je sice možné vypnout, ale už samotná jejich přítomnost nepůsobí příliš prémiově.
Pozitivní zprávou je dlouhá softwarová podpora. Xiaomi slibuje 4 velké aktualizace Androidu a 6 let bezpečnostních záplat, což je v této cenové třídě velmi solidní závazek. Navíc Xiaomi, respektive Poco, patří k výrobcům, kteří tento slib bez výjimky naplňují, tudíž není důvod závazku nevěřit.
Fotoaparát a video
Na první pohled může dvojice velkých objektivů vzbuzovat dojem, že Poco X8 Pro míří mezi fotografické telefony. Ve skutečnosti je to spíš výkonný univerzál, který fotí dobře, ale nikoliv výjimečně. Sestava vypadá pod lupou následovně:
- Hlavní – neznámý OmniVision „Light Fusion 600“, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,95″ velikost čipu, clona f/1.5, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)
- Širokoúhlý – SmartSens SC821CS, rozlišení 7,9 Mpx, 1/4 velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu (EIS), fixní ostření
- Přední – OmniVision OV20B, rozlišení 20,1 Mpx, 1/4 velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu (EIS), fixní ostření
Hlavní snímač s rozlišením 50 Mpx pořizuje přes den velmi povedené fotografie. Nechybí vysoká míra detailů, příjemné podání barev ani slušný dynamický rozsah. Xiaomi se tentokrát vyhnulo přehnanému doostřování a výsledky působí poměrně přirozeně. Za horšího světla už je znát, že nejde o vlajkový model. Telefon si sice stále drží solidní množství detailů, ale objevuje se více šumu a fotografie bývají měkčí, navíc často si telefon pomáhá AI post-processingem. A to ne jen v úplné tmě, ale třeba těsně před západem slunce, kdy je vlastně jen mírné šero.
Druhým fotoaparátem je 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Přes den podává obstojné výsledky, nicméně ostrost směrem ke krajům citelně klesá a večer kvalita rychle degraduje. Je to spíš fotoaparát pro příležitostné použití, žádné zázraky nečekejte. Potěší alespoň kvalitní makro fotografie vytvářené výřezem z hlavního snímače. Xiaomi se totiž vyhnulo zbytečnému dvoumegapixelovému makro senzoru, který bývá u levnějších telefonů spíše do počtu.
Stačí využít digitální zoom z hlavního snímače a snímky vůbec nevypadají zle. To stejné platí o portrétech, ať už zadní sestavou, anebo přední 20Mpx selfie kamerkou. Pomocí AI si umí telefon dobře poradit s oddělením pozadí od popředí, a to když fotíte osoby, zvířata, ale třeba i neživé předměty.
Video zvládá telefon natáčet až v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Přes den jsou záběry ostré, dobře stabilizované a barevně povedené. Večer kvalita logicky klesá, ale stále jde o nadprůměr v dané cenové kategorii. Jako u podobně levných telefonů však platí, že nejlepší balanc mezi kvalitou a stabilizací získáte při Full HD rozlišení. Nechybí ani pikošky pro fajnšmekry, jako zrychlené video při Full HD rozlišení a 120 snímcích, časosběr nebo třeba duální záběr přední i zadní kamerou. Bohužel, tady jste omezení na Full HD, žádné 4K rozlišení.
Závěrečné hodnocení
Poco X8 Pro potvrzuje, že značka stále umí nabídnout výborný poměr ceny a výkonu. Přesně na tom byl založený první Pocophone z roku 2018. Jeho reinkarnace z roku 2026, dá-li se to takto říct, za necelých 8 tisíc korun nabízí jeden z nejvýkonnějších čipsetů své třídy, špičkový AMOLED displej, nadprůměrnou výdrž baterie i kvalitní konstrukci s certifikací IP68.
Nejde ale o telefon bez kompromisů. Fotoaparát sice nezklame, zároveň ale nijak nevyčnívá nad konkurenci. Nadstavba HyperOS stále obsahuje zbytečný balast a absence nabíječky v balení zamrzí o to více, že telefon podporuje velmi rychlé 100W nabíjení. Holt si musí na extra „investici“ zvyknout i zákazníci lacinějších modelů.
Pokud ale hledáte především rychlý, výkonný a dobře vybavený telefon do devíti tisíc korun, bude se Poco X8 Pro řadit mezi nejzajímavější možnosti na trhu. Fotografické nadšence možná více osloví konkurence, pro většinu běžných uživatelů ale půjde o mimořádně povedenou koupi.
Poco X8 Pro
Design a zpracování9.1/10
Výkon a optimalizace8.6/10
Hardwarová výbava8.2/10
Kvalita fotografií8.0/10
Výdrž baterie9.4/10
Klady
- kvalitní konstrukce s IP68
- rychlý čipset i úložiště
- velmi dlouhá výdrž baterie
- špičkový AMOLED displej
- výborný poměr ceny a výkonu
Zápory
- průměrný širokoúhlý fotoaparát
- systém HyperOS má své mouchy