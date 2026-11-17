- Prakticky všechny moderní telefony postrádají slot na paměťovou kartu
- To znamená nemožnost rozšíření vnitřního úložiště a nutnost spolehnout se na paměť z výroby
- U telefonů s menší pamětí se můžete dostat rychle do úzkých a poté přijde čas na mazání
V této situaci byl někdy pravděpodobně každý – telefon při pokusu o instalaci nové aplikace ohlásí, že je úložiště plné a že je třeba něco smazat. To se týká hlavně modelů se základními specifikacemi, které mají často vnitřní úložiště o velikosti 128 GB. Do úzkých se ale můžete dostat i s mnohem větší pamětí. My vám proto dnes poradíme, jak vestavěnému úložišti ulevit a kde hledat, když potřebujete nějaký ten prostor uvolnit.
Kde hledat, když chcete uvolnit místo?
Asi málokdo chce při uvolňování místa v telefonu přijít o své drahocenné fotky či videa. Na ty se zaměřte až v případě největší nouze a začněte úplně jinde – u aplikací. Nejsnazší cesta k uvolnění místa vede přes odinstalování nepotřebných aplikací. Ty se v telefonu kumulují ve velkém, protože dnes je potřeba aplikace prakticky pro všechno.
Jsou aplikace, které si stáhnete kvůli jedné konkrétní věci (třeba parkování ve městě, kde jste na služební cestě nebo dovolené), jednou je použijete a zapomenete na ně. Právě ty pak zabírají zbytečné místo a jsou nejsnazším způsobem, jak ušetřit místo. Projděte si proto v telefonu všechny aplikace a ty, které nepoužíváte, smažte.
Pokud některé aplikace používáte sice méně, ale ne tak málo, abyste je zcela smazali, můžete je archivovat. To je ideální kompromis, kdy se aplikace sice zcela neodstraní, ale uvolní se úložný prostor, protože se smaže většina hlavních souborů a dočasná data. Archivaci provedete v nastavení telefonu u konkrétní aplikace, čímž její velikost zmenšíte o 60 až 90 %.
Vyčistěte mezipaměť
Aplikace postupem času rostou na velikosti a platí, že čím více je používáte, tím více bobtnají. To platí hlavně pro aplikace jako Chrome, WhatsApp, YouTube a podobně. Při používání si totiž ukládají do mezipaměti data, která se postupem času hromadí a která můžete s klidným svědomím smazat, ačkoliv jde o prvek prospěšný pro výkon.
Jak toto promazání mezipaměti provést? V nastavení telefonu si otevřete menu s aplikacemi, a pokud to váš telefon umožňuje, seřaďte si je podle velikosti. Poté musíte projít postupně všechny (nebo alespoň ty největší) aplikace a kliknout na položku Úložiště a mezipaměť. Zde už pak jen zvolíte možnost Vymazat mezipaměť a máte hotovo.
Usnadněte si práci s aplikací Files
Dobrým pomocníkem k promazání zbytečných věcí z telefonu je určitě aplikace Files od Googlu. Tu najdete na většině přístrojů nainstalovanou již z výroby a nabídne vám přehledný seznam všeho, co se v telefonu nachází. Zamiřte hlavně do složky Stažené soubory, kde najdete vše, co jste kdy do zařízení stáhli, a můžete zde smazat celou řadu zbytečných položek.
Spoustu místa zabírají APK soubory aplikací, které jste instalovali mimo obchod Google Play, snímky obrazovky a tak podobně. Skvělé je i to, že aplikace Files zobrazuje náhledy, takže hned uvidíte, o co jde a zda chcete tu kterou konkrétní položku smazat. Mějte na paměti, že po smazání se tento obsah přesune do koše, který poté musíte vysypat (po 30 dnech se vysype automaticky).
Smažte offline obsah ukrytý v aplikacích
Většina aplikací streamovacích služeb (Netflix, YouTube, Spotify) umožňuje stažení obsahu pro pozdější offline přehrání. Jde o praktický prvek, který se dá využít například na dovolené, když jedete do ciziny a nechcete plýtvat data svého tarifu. Nebo když se chystáte na delší let a na palubě není možné být připojený k internetu.
Problém je, že málokdo si po zhlédnutí tohoto obsahu vzpomene na to, že by ho mohl odstranit a tyto položky mohou v systému zabírat hezkých pár gigabajtů. Pokud tyto streamovací aplikace používáte, určitě si je projděte a ujistěte se, že se v nich obsah pro offline shlédnutí nenachází. Projděte si také Mapy Google kvůli offline mapám, ty mohou také zabírat poměrně dost místa.
Přesuňte velké soubory na externí disk
Ne každý zálohuje své fotografie a videa do cloudu a přesunutí části z nich na externí úložiště je velmi jednoduchý a účinný způsob, jak uvolnit v telefonu spoustu místa. Hlavně videa ve vyšším rozlišení (4K) zabírají opravdu hodně prostoru a jejich přesunem na externí disk úložišti výrazně ulevíte. K drtivé většině telefonů lze přes USB-C konektor připojit prakticky jakýkoliv disk.
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Z vnitřního úložiště můžete po přesunu tyto soubory smazat a získat dalších pár cenných gigabajtů. Vyzkoušením všech výše zmíněných metod se vám zcela určitě povede úložišti vašeho telefonu výrazně ulevit a uvolnit dostatek prostoru na jeho bezproblémové používání na delší dobu.