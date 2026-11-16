Nejlepší fotomobil letošního roku. Motorola Signature 27 startuje s obří slevou a hodinkami za 12 tisíc zdarma

- Motorola Signature 27 zamířila do předprodeje
- Láká na špičkovou výbavu, podle DXOMARK jde o fotomobil roku
- Motorola chce zaujmout velkou slevou a hromadou dárků, včetně hodinek za 12 tisíc
Motorola právě spouští předprodej svého nejlepšího telefonu. Nová Signature 27 láká na nejlepší fotoaparát letošního roku, nejjasnější displej na trhu i obří baterii. A rovnou přichází se slevou 6 000 Kč a hodinkami v hodnotě 12 490 Kč zdarma. Speciálně u Mobil Pohotovosti navíc získáte výkupní bonus 2 000 Kč, celkově tak můžete ušetřit 8 000 Kč.
Nejlepší letošní fotomobil
Signature 27 je tím nejprémiovějším telefonem, co Motorola aktuálně nabízí. Její fotoaparát je podle testů DXOMARK nejlepší mezi smartphony uvedenými v roce 2026 a získal zlaté ocenění. Hlavní 50Mpx snímač Sony doplňuje 200Mpx periskopický teleobjektiv s optickou stabilizací a trojnásobným optickým zoomem i 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát.
Stejně působivý je tandemový AMOLED displej, který se může pochlubit titulem nejjasnějšího displeje na trhu se špičkovým jasem až 12 000 nitů. Uvnitř pak tepe vrcholný Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, který doplňuje velká 7 000mAh baterie s 90W rychlým a 50W bezdrátovým nabíjením. A ještě jeden unikát: jako jediný smartphone na trhu nabízí novinka Motoroly zvuk od prémiové značky Bang & Olufsen.
Sleva 6 tisíc a hodinky za 12 490 Kč zdarma
Předobjednávky startují dnes, do prodeje Motorola Signature 27 vstoupí 28. listopadu. V rámci předprodeje ji pořídíte se slevou za 39 990 Kč (běžně 45 990 Kč). K telefonu navíc získáte vrcholný model hodinek Motorola Watch Ultra LTE v hodnotě 12 490 Kč zdarma. Součástí balení je také prémiový kryt s magnetickým prstencem a za recenzi můžete získat ještě bezdrátovou magnetickou nabíječku s podporou nejnovějšího Qi 2.2.
U Mobil Pohotovosti navíc dostanete bonus 2 000 Kč k výkupní ceně starého zařízení. S jeho využitím tak nová Motorola Signature 27 vychází na ještě nižších 37 990 Kč, tedy o 8 000 Kč méně oproti běžné ceně. Samotná výkupní cena vašeho zařízení se odečítá zvlášť.