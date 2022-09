PlayStation 5 dostane novinku, kterou si hráči vždy přáli. Ale až příští rok

Tipér Tom Henderson ze serveru Insider Gaming přináší exkluzivní informace o tom, jak se změní podoba herní konzole PlayStation 5 v roce 2023. Podle informací, které získal ze zdroje obeznámeného s plány společnosti Sony, konečně v příštím roce dorazí hubenější varianta, navíc s jednou kýženou vlastností.

Protože prý tělo vcelku velké herní konzole bude podstatně zmenšeno, nebude v základu disponovat integrovanou mechanikou pro Blu-ray disky. Ta se totiž bude dodávat separátně a s PlayStationem ji propojíte USB-C kabelem. Počítat díky tomu můžete s lehce upraveným designem a hlavně nižší hmotností. Cenové podmínky však zatím neznáme.

Zdroj se nezmiňuje o tom, že by mělo pro příští rok dojít k nějakému navýšení výpočetního či grafického výkonu. Rovněž paměťová konfigurace by měla zůstat jedna jediná. Henderson bohužel nijak nekomentuje ani údajně připravovanou variantu PlayStation 5 Pro s výrazně vyšším výkonem, která by také měla dorazit v příštím roce, případně o rok později.