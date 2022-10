Pixel Ultra? Google údajně chystá ještě lepší fotomobil než Pixel 7 Pro

Nedávno představený Google Pixel 7 Pro je podle laboratoří DxOMark nejlépe fotícím smartphonem současnosti. Přesto ale americká firma přemýšlí o ještě vybavenějším fotomobilu. Podle střípků, které nalezl vývojář Kuba Wojciechowski ve zdrojových kódech, je vyvíjen pod kódovým označením Lynx (L10), ale na trh by mohl vyrazit pod názvem Pixel Ultra.

Google has recently released source code for the Pixel 7 series, revealing some new information about their upcoming foldable (Felix), the mysterious “third Pixel” (Lynx) and more. Thread 🧵 pic.twitter.com/Ca9FsHseI6

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) October 16, 2022