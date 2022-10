Pixel Fold odkrývá své parametry. Displeje mu dodá Samsung

Představí Google vlastní ohebný smartphone nebo ne? Bájné skládací zařízení se zřejmě potýká se stejným osudem jako hodinky Pixel Watch – vývoj trvá déle, než si v Googlu představovali, a proto celý projekt částečně balancuje nad propastí. Chvíli se zdá, že je projekt zrušen, a poté jej oživí nová vlna spekulací. Ty nejnovější přicházejí od vývojáře Kuby Wojciechowského.

Check out some new details I found about the upcoming Pixel Fold for @91mobiles! https://t.co/5SZUzxZOAO

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) October 14, 2022