Pixel 7a nakoukne do vyšších pater. Google přidá funkce z dražších telefonů

V posledních letech dostáváme smartphony Pixel dvakrát do roka – na podzim vlajkové modely, na jaře jejich odlehčené verze. Pokud Google příští rok použije stejný mustr, můžeme se zhruba za půl roku těšit na Pixel 7a, který by podle vývojáře Kuby Wojciechowského mohl nabídnout zajímavou výbavu.

Letošní Pixel 6a je solidně vybavený telefon. Vytýkáno je mu pouze pár drobností, například pouze základní obnovovací frekvence displeje nebo absence bezdrátového nabíjení. Oba tyto nedostatky by měla příští generace napravit, byť pouze částečně – Pixel 7a podle Wojciechowského dostane jak 5W bezdrátové nabíjení, což popravdě není mnoho, tak 90Hz panel s Full HD+ rozlišením od Samsungu, přičemž 120 Hz by mu slušelo víc.

Vývojář dále v kódech Googlu nalezl první informace o fotoaparátech, které by rovněž měly zaznamenat posun kupředu – nasazen má být 64Mpx snímač Sony IMX787 pro hlavní fotoaparát a 12Mpx Sony IMX712 pro širokoúhlou kamerku. Pixel 7a by měl být rovněž prvním smartphonem, který zkombinuje čipset Google Tensor s Wi-Fi/Bluetooth modemem od Qualcommu – dosud Google nasazoval čip od Broadcomu.

So Google has updated their camera driver to include an easter egg alluding to my past Pixel camera leaks and how I wouldn't be able to do them anymore. They made one critical mistake though – they messed my name up. ("Mr Jakub, for now that's enough spoiling surprises"). pic.twitter.com/fYORky3URi

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 8, 2022