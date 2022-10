Perfektní signál v každém vlaku! České dráhy testují unikátní opakovač mobilního signálu

Cestující ve vlacích Českých drah (ČD) se mohou těšit na kvalitní pokrytí mobilním signálem po celou dobu jízdy. Dceřiná společnost ČD – Telematika implementovala speciální posilovač a opakovač signálu do jedné soupravy Railjet, jejíž testovací provoz startuje právě tento pátek 7. října a bude probíhat následujících 6 měsíců.

Vlakový opakovač je technické zařízení schopné přenášet signál mobilních operátorů v pásmech 800, 900, 1 800, 2 100 a 2 600 MHz do jednotlivých vagónů, případně výstupní výkon signálu zesílit. Míra zesílení se dynamicky nastavuje podle aktuálního pokrytí. V praxi to znamená, že opakovač se automaticky vypne po příjezdu do stanice, kde je většinou signál dostačující, a znovu se aktivuje v koridoru mezi stanicemi.

Podle ČD dokáže tato technologie maximálně zesílit mobilní signál (včetně mobilního internetu) na místech, kde byl dříve těžko dostupný. Výpadky trvající často i několik desítek minut tak opakovač umí stlačit na jednotky sekund. Podle ministra dopravy Martina Kupky může tato technologie přispět k zatraktivnění vlakové dopravy pro tuzemské cestující.

Railjet vybavený opakovačem budou České dráhy nasazovat na vytížené dálkové lince Ex3 z Prahy přes Brno a Břeclav dále do Vídně a Grazu. Vůz s instalovaným opakovačem poznají cestující díky informačním plakátům uvnitř.