Peklo zamrzlo! Microsoft spolupracuje s Googlem na vylepšení ohebných telefonů

Není pochyb, že ohebné telefony jsou hudbou budoucnosti. Ať už to jsou véčka jako Samsung Galaxy Z Flip či minitablety ve stylu Galaxy Z Fold 2, je jisté, že jen tak nezmizí. Svůj dílek do skládačky představil také Microsoft, nicméně jeho Surface Duo nedokázalo zaujmout tak, jak by si gigant z Redmondu představoval. Ostatně nejedná se o ohebný telefon v pravém slova smyslu.

Microsoft se proto rozhodl spolupracovat přímo s Googlem na vylepšení té nejzásadnější součásti ohebných telefonů – softwaru. Obě společnosti oznámily zlepšení kompatibility aplikací s frameworkem Flutter. Tento multiplatformní framework umožňuje vývojářům psát aplikace v jednotném kódu. Od implementování lepší podpory si obě firmy slibují vylepšení fungování ohebných telefonů po softwarové stránce.

Lepší podpora Flutteru umožní aplikacím například lépe pracovat s ohyby, takže do nich nebudou umisťovat klíčové dialogy. Vylepšit by se měla rovněž práce aplikace ve chvíli, kdy telefon zaklapnete či roztáhnete. Microsoft uvádí příklad widgetu TwoPane, který na zavřeném zařízení zobrazí jeden panel, ale po otevření automaticky zobrazí druhý panel.

Ve finále nicméně bude záležet na tom, jak k implementaci frameworku Flutter přistoupí vývojáři. Oznámená spolupráce by se měla promítnout už do příští verze Androidu s pořadovým číslem 12, od kterého se očekává lepší podpora ohebných a skládacích zařízení.