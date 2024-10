Ovládací centrum One UI 7 na prvním renderu, a rovnou s Galaxy S25 Ultra. Inspiraci Applem nezapře

Známý leaker odhalil možnou podobu ovládacího centra nadstavby One UI 7

Využil k tomu nedávno uniklý vzhled přední strany chystaného smartphonu Galaxy S25 Ultra

Dočkat bychom se měli až v příštím roce

Operační systém Android toho sice v základu nabízí poměrně hodně, nicméně tu pravou přidanou hodnotu dodají až samotní výrobci skrze vlastní nadstavbu. Mezi tu nejpokročilejší a uživateli nejoblíbenější patří bezesporu One UI od Samsungu. Majitelé telefonů a tabletů jihokorejského výrobce již netrpělivě očekávají příchod sedmé verze, jejíž betaverze se měla objevit už koncem léta, avšak na konferenci SDC 2024 gigant ze Soulu oznámil, že s vydáním nijak spěchat nebude a plnohodnotné verze se uživatelé dočkají až příští rok.

One UI 7 na Galaxy S25 Ultra se ukazuje na prvním renderu

To ale není nic nového. Nový je naopak render, který na sociální síti X (dříve známé jako Twitter) sdílel známý leaker s přezdívkou Ice Universe. Na něm je vyobrazena přední strana chystaného vlajkového modelu Samsung Galaxy S25 Ultra, přičemž na displeji se má nacházet ovládací centrum připravované nadstavby One UI 7.

Ovládací centrum by mělo být přístupné po přejetí prstem z pravé strany domovské obrazovky a sdružovat má všechny různé přepínače, jako je zapnutí/vypnutí Wi-Fi, Bluetooth či leteckého režimu, nebo třeba nastavení hlasitosti či rychlého přeskočení aktuálně přehrávané skladby. Jinými slovy půjde o víceméně stejnou funkcionalitu, jakou aktuálně nabízí v ovládacím centru konkurenční systém iOS. Aby toho nebylo málo, po vizuální stránce se obě verze ovládacího centra podobají skoro jako vejce vejci – ať už jde o pilulkovitý tvar, nebo sdružení více funkcí do jedné položky. Přítomný je také „miniwidget“ pro hudební přehrávač.

Vzhledem k tomu, že ovládací centrum na iOS funguje už nějaký ten pátek poměrně dobře, není se čemu divit, že se u něj Samsung inspiroval. Ostatně proč měnit něco, co funguje. Jak bude vypadat v praxi a zda jihokorejská společnost ještě sáhne k nějaké změně, na to si budeme muset ještě počkat. Pokud jde o render chystaného Galaxy S25 Ultra, tady toho moc neokoukáme – povšimnout si můžeme trochu jiného tvaru, tenkých rámečků a drobného výřezu pro selfie kameru, jinak nemá render příliš čím zaujmout. To by koneckonců bylo překvapením vzhledem k tomu, že se jedná o zobrazení přední strany s displejem, kde jsou si všechny moderní smartphony více či méně podobné.