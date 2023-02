Outlook už zase nefunguje! Microsoft řeší výpadek již několik hodin

Microsoft se potýká s letos již druhým velkým výpadkem svých služeb. Uživatelům nefunguje přístup do aplikace Outlook, a to jak na PC, mobilu, tak ve webovém prohlížeči. Když už přihlášení proběhne, není možné e-maily posílat, přijímat, obojí nebo ve schránce vyhledávat.

Podle informací, které redmondský technologický gigant zveřejnil na profilu @MSFT365Status, jde o vcelku rozsáhlý problém. Od 5:30 ráno našeho času se zaměstnanci pokouší služby rozchodit tím, že je postupně restartují. Zhruba v 8 hodin ráno Microsoft potvrdil, že stabilita vykazuje mírné zlepšení, mnoho uživatelů má však stále problém se do Outlooku dostat.

We've applied targeted mitigation to the infrastructure, and early validation indicates recovery. In parallel, we're exploring additional options to provide relief. Please see EX512238 and TM512245 in the admin center for additional details.

