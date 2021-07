Otestovali jsme výkon Oppo Reno 5 5G: střední třída jako stvořená pro hráče

Pokud si chcete zahrát ty nejnovější hry, není nutné sahat po nejvybavenějších modelech. Ve střední třídě je vysoký výkon a dobrá optimalizace již standardem a Oppo Reno 5 5G není žádnou výjimkou. Nedávno jsme Oppo podrobili redakčnímu testu a nyní je čas podívat se na něj také z herní stránky.

O dostatečný výkon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 765G, který je doplněn o grafiku Adreno 620, 8/12 GB RAM a 128/256 GB vnitřní paměti. Dalším rozhodujícím parametrem pro hraní her je displej. Na 6,43″ OLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz tohoto smartphonu je radost pohledět.

Hardwarové parametry Oppo Reno 5 5G Systém: Android 11 Rozměry: 159,1 x 73,4 x 7,9 mm , Hmotnost: 172 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 765G, octa-core 1x 2,4 GHz Kryo 475 Prime, 1x 2,2 GHz Kryo 475 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 475 Silver RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,43", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.7, 1/1.73", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.4, 24mm, 1/2.8", 0.8µm, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Bát se nemusíte ani na cestách, neboť díky dobré optimalizaci Androidu 11 s nadstavbou ColorOS a baterii s kapacitou 4 300 mAh zvládne Oppo nějakou tu herní seanci s přehledem. Nesmím zapomenout zmínit ani hrubý výkon – v benchmarku v AnTuTu si varianta s 8 GB RAM vybojovala 321 821 bodů, což není zrovna mnoho, nicméně při hraní her na žádné komplikace nenarazíte a i náročné tituly s nastavení na nejvyšší detaily běhají svižně. Jak ale Oppo Reno 5 5G využilo tento výkon v praxi?

Call of Duty: Mobile

Jedna z nejpopulárnějších stříleček na mobily pochopitelně nesmí v testu chybět. Mobilní Call of Duty běží na Oppo Reno 5 5G příkladně, nikde se nic neseká a telefon se ani výrazněji nezahřívá. Spolehnout se na telefon můžete i při delším hraní, v rámci kterého jistě vyprášíte všem protivníkům kožichy.

Call of Duty: Mobile se nikterak výrazněji neseká ani při nastavení nejvyšších detailů, nicméně vyplatí se raději stáhnout po o stupínek nižším nastavení. Optimalizace se projeví při výdrži na baterii, kdy jsem se mohl s klidným svědomím pustit do několikahodinového hraní i na delších cestách vlakem. Pro jistotu jsem ale měl připravenou v záloze powerbanku.

Asphalt 9: Legends

Ikonické arkádové závody nejsou pro Oppo Reno 5 5G žádnou výzvou. Hra funguje jako z praku, nikde se nic neseká ani nezamrzá a v hektickém závodním tempu oceníte 90Hz displej, díky kterému jsou závody krásně plynulé.

Z delšího hraní Asphalt 9: Legends není třeba mít obavy, hra nemá nepříznivý vliv na baterii a zahřívání se takřka nedočkáte. Pokud chcete Oppo naplno zapřáhnout, tento titul nebude to pravé ořechové.

Real Racing 3

Real Racing 3 rozhodně není nejnovější titul, neboť na smartphonech se vyskytuje už od února 2013. Stále se ale jedná o jednu z nejlépe vypadajících závodních her pro chytré telefony. Jestli to se závoděním na telefonu myslíte vážně, klidně po Real Racing 3 sáhněte.

Oppo Reno 5 5G si se starší závodní hrou poradí bez větších obtíží. Výkon je naprosto adekvátní a zahřívání nečekejte. I když jsem čekal o něco horší optimalizaci, která by se negativně projevila na výdrži na baterii, mé obavy byly liché. Ani po delším hraní se baterie nevybíjela tak rychle, abych musel hledat powerbanku či hru přerušit.

Fortnite

Nejpopulárnější hrou na mobily je nade vší pochybnost Fortnite. Oppo Reno 5 5G se nezalekne ani takto náročného titulu, který z něj „vyždímá“ veškerý výkon. To nicméně neznamená, že by se Reno 5 5G nějak zadýchalo – delší hraní zvládá levou zadní, což jsem také od telefonu očekával.

Oppo Reno 5 5G se při hraní lehce zahřívalo, ale to se dá u hry typu Fortnite pochopit. Naštěstí se nejedná o nic nepříjemného. Na cesty rozhodně doporučuji powerbanku, neboť Fortnite umí baterii pořádně potrápit. Nemusíte se ale bát dát si jednu dvě hry na delší cestě vlakem či autobusem.

Na cesty s GeForce Now

Zajímavou možností, jak využít rychlé Wi-Fi nebo dokonce 5G konektivity, je streamovací služba Nvidia GeForce Now. Ačkoli jsem měl původně obavy, zda telefon streamování náročných her z cloudu zvládne, mile mě překvapil. K Oppo Reno 5 5G stačí připojit gamepad a rázem můžete hrát například Cyberpunk 2077 nebo Death Stranding, i když na 6,43palcovém displeji to není úplně nejpohodlnější. Výkonově se streamováním her telefon ale nemá sebemenší problém. Pro nejlepší možnou kvalitu spojení ale doporučuji 5GHz Wi-Fi síť a rychlé internetové připojení.

Oppo Reno 5 5G je dobrý smartphone pro hraní starších titulů i moderních her. Adekvátní výkon a příkladná optimalizace se pozitivně podepisují na výdrži baterie, která snese i hraní na každodenní báti. Ocenit musím také to, že telefon se při hraní výrazněji nezahřívá, díky čemuž se nemusíte uskromňovat a dopřávat si povinné přestávky. Jeho doporučená cena se v době psaní článku pohybovala na přijatelných 11 390 Kč včetně DPH.