Recenze Oppo Reno 5 5G: sázka na jistotu

Z velkých značek, které vzešly z čínského koncernu BBK Electronics (a aktuálně už nejsou jeho součástí), na našem trhu chybělo už jen Oppo. To se před několika dny rozhodlo tuto situaci napravit a oficiálně vstoupilo na český a slovenský trh. Společně s velkým oznámením přivezlo do našich končin také svou první vlaštovku, která otestuje zájem tuzemských zákazníků o novou značku. Jak dopadlo Oppo Reno 5 5G v našem testu?

Design a konstrukce

Po designové stránce Oppo Reno 5 5G spadá spíše do průměru, neboť telefon nedisponuje žádným výraznějším prvkem, díky kterému byste si jej zapamatovali. Oppo v tomto případě zkrátka vsadilo na jistotu, o které nelze říci, že by se jednalo o vyloženě hezký, či ošklivý telefon. Do značné míry smartphonu pomáhá také dostupná modrá barevná varianta, která je na pohled velmi líbivá.

Matná úprava zad mě nejprve potěšila, neboť netrpí na otisky prstů, během používání jsem z ní ale měl trochu nepříjemný pocit, který se týkal permanentního strachu z vyklouznutí a následného pádu. Oppo Reno 5 5G není kluzký jako had, ale s neochvějnou jistotou jsem ho v ruce nedržel ani jednou.

Po konstrukční stránce se nicméně jedná o příjemný standard. Rámečky by mohly být tenčí, výřez je přijatelný, ovládací prvky jsou dobře umístěné a modul fotoaparátu na zádech příliš nevystupuje z těla. Rozměry 159,1 x 73,4 x 7,9 milimetrů a hmotnost 180 gramů jsou na dnešní standardy v normě.

Svým vzhledem zkrátka Oppo Reno 5 5G nenadchne, ale ani neurazí. Potěšila mě přítomnost silikonového obalu v balení a nalepené ochranné fólie na displeji. Ihned po zakoupení tak nemusíte řešit nákup příslušenství.

Parametry a funkce

Přední straně dominuje 6,43″ AMOLED displej s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů (409 ppi), maximálním jasem 750 nitů a obnovovací frekvencí 90 Hz. Ve své třídě se displeji nedá prakticky nic vytknout, pozorovací úhly jsou dobré a čitelnost na přímém slunci je přijatelná. Potěší také funkce Always-on pro zobrazování informací a notifikací na displeji.

V útrobách tepe osmijádrový procesor Snapdragon 765G 5G, který doplňuje grafika Adreno 620, 8/12 GB RAM a 128/256 GB vnitřní paměti. Zatímco interní paměť nelze rozšířit o microSD karty, RAM můžete virtuálně nafouknout až o dalších 5 GB, pokud by to bylo třeba. V AnTuTu si mnou testovaná varianta s 8 GB RAM vybojovala 321 821 bodů, což je na danou cenovou kategorii poměrně málo.

Hardwarové parametry Oppo Reno5 Systém: Android 11 Rozměry: 159,1 x 73,4 x 7,9 mm , Hmotnost: 172 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 765G, octa-core 1x 2,4 GHz Kryo 475 Prime, 1x 2,2 GHz Kryo 475 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 475 Silver RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,43", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.7, 1/1.73", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.4, 24mm, 1/2.8", 0.8µm, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 8 990 Kč Kompletní specifikace

Z ostatní výbavy nechybí 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, všechny relevantní polohové systémy, Bluetooth 5.1 s podporou apt-X HD, NFC, USB-C, 3,5mm audio konektor či čtečka otisků prstů urytá v displeji. Ta nepatří mezi ty úplně nejrychlejší, ale ve štychu mě nenechala ani jednou. Oppo Reno 5 5G bohužel nemá žádnou certifikaci odolnosti proti vodě a prachu a chybí mu stereo reproduktory. Někde se zkrátka kompromis udělat musel.

Rychlost 5G jsme otestovali v sítí operátora T-Mobile na území Prahy. Průměrná rychlost stahování dat se pohybovala okolo 105 Mbps, v případě nahrávání to bylo okolo 28 Mbps.

Baterie a výdrž

Kapacita baterie Oppo Reno 5 5G činní 4 300 mAh, tedy vesměs průměrná hodnota. Ke cti telefonu slouží podpora 65W SuperVOOC 2.0 nabíjení, které zvládne telefon dobít na 100 procent za něco málo přes půl hodinu. Rychlou nabíječku navíc najdete také v balení, což dnes už přestává být standardem. tsfff

Výdrž na baterii je na svou třídu poměrně dobrá. Ani při opravdu náročném používání jsem Oppo Reno 5 5G nezvládl zcela utahat, vždy mi vydržel až do večera. Střídmější používání mi vyneslo den a půl s přehledem, a kdybych se uskromnil opravdu hodně, byl by Oppo Reno 5 5G schopen vydržet až do večera druhého dne. To už se nicméně dostáváme na hranici použitelnosti.

Operační systém

Operačním systémem je pochopitelně Android ve verzi 11 s nadstavbou ColorOS 11.1. Z hlediska odladěnosti a plynulosti nemohu říci proti systému žádného křivého slova, vše zkrátka funguje tak, jak má. Nechybí noční režim, detailní nastavení Always-on displeje, filtr modrého světla nebo úprava animací.

Jedinou výtku, kterou směrem ke ColorOS mám, je trochu horší nabídka funkcí. Pokud jste si zvykli na robustní nadstavby typu One UI od Samsungu, MIUI od Xiaomi či EMUI z dílny Huawei, patrně vás nadstavba od společnosti Oppo příliš neuspokojí.

Fotoaparát a záznam videa

Zadní straně vévodí hned čtveřice fotoaparátů. Hlavní fotoaparát dostal 64 Mpx se světelností f/1.7 a PDAF, 8Mpx širokoúhlý snímač se chlubí světelností f/2.2 a pochopitelně nechybí známá nerozlučná marketingová dvojka makro a bokeh, oba s 2 Mpx a světelností f/2.4. Na přední straně ještě najdeme selfie fotoaparát s rozlišením 32 Mpx a clonou f/2.4.

Za dobrých světelných podmínek umí Oppo Reno 5 5G příjemně překvapit. Snímky z hlavního fotoaparátu jsou dobře prosvětlené, neschází jim detaily, netrpí na neostrosti ani na příliš viditelný šum. Barevné podání je realistické, pro fanoušky saturovanějších barev možná až moc. Při focení proti sluníčku si dejte pozor na chromatickou aberaci.

Širokáč už bohužel taková sláva není, i za dobrých světelných podmínek jsou vidět neostrosti a splývání detailů. Ve výjimečných případech pořídí širokoúhlý fotoaparát podobný snímek jako hlavní senzor, nicméně na rozdíl od něj má mnohem větší tendenci k vytváření přepalů a znatelné chromatické aberaci.

Makro objektiv a senzor pro vytváření bokeh efektu není potřeba dlouze rozebírat. Oppo je do telefonu přidalo jen jako lacinou marketingovou vábničku, aby se na propagačních materiálech mohlo chlubit čtveřici fotoaparátů. Bokeh efekt v portrétovém režimu je průměrný, dobré makro je spíše dílem náhody než kvalitní optiky.

Za horších světelných podmínek podává Oppo Reno 5 5G ryze průměrné snímky. Fotky jsou celkem tmavé a nechybí jim ani notná dávka šumu, za dostatečného pouličního osvětlení nicméně zvládnou občas příjemně překvapit. Širokáč na noční službu raději nepovolávejte vůbec – jeho výsledky v noci jsou mírně řečeno katastrofální.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

Video zvládne Oppo Reno 5 5G až ve 4K při 30 snímcích za sekundu. Pokud toužíte po plynulých videích s elektronickou stabilizací a vylepšením skrze umělou inteligenci, musíte bohužel sáhnout po Full HD a 60 snímcích za sekundu. Videa ve 4K jsou na můj vkus poměrně roztřesená, ale alespoň netrpí na agresivní přeostřování a poradí si i se změnou scény. Zvuk mě příjemně překvapil, na svou třídu je nicméně mírně nadprůměrný.

Oppo Reno 5 5G camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Za horších světelných podmínek se projevují veškeré limitace, kterých má v rámci optiky Oppo Reno 5 5G požehnaně. Na scénu nastupuje zmatené ostření a špatné vyvážení bílé, kterou telefon ne a ne trefit správně. Pro nouzové záznamy video postačí, nicméně po softwarové stránce ještě je co vylepšovat.

Závěrečné hodnocení

Oppo Reno 5 5G je půl roku starý telefon, který si našel cestu na náš trh jako ověřený model svého výrobce. Obdobně jako tomu bylo v případě Vivo Y70, tak i tentokrát se první vstup na náš trh poměrně vydařil. Svým konkurentům Oppo prozatím zatápět nebude, jistě si ale najde své příznivce, kteří v těžkých začátcích novou značku na našem trhu podrží.

Předností Oppo Reno 5 5G je kvalitní displej, podpora 5G, slušná výdrž na baterii s podporou rychlého 65W nabíjení, odladěný systém s nadstavbou ColorOS a kvalitní snímky za dobrých světelných podmínek. Nevýhodou jsou naopak méně kvalitní fotografie za horších světelných podmínek, absence stereo reproduktorů, chybějící odolnost proti vodě a ve srovnání s konkurencí i vyšší cena.

Právě cena je něco, co může spoustu zákazníků odradit. Oppo Reno 5 5G se na našem trhu prodává za 11 390 korun, což je vzhledem k poměrně ostré konkurenci částka více než sebevědomá. V podobných cenových relacích se pohybuje například zavedený Samsung s modelem A52 5G nebo námi nedávno testované Realme GT 5G, jež je svou výbavou o třídu jinde. Pokud bude Oppo s tímto modelem chtít uspět, rozhodně by mělo zvolit agresivnější cenovou politiku.