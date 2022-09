Osvětlení Philips Ambilight si konečně užijí i PC hráči. Na kolik vyjde?

Nizozemská společnost Signify, která stojí za výrobou chytrého osvětlení Philips Hue, přivezla do Berlína na veletrh IFA novinku v podobě LED pásků z řady Play. Ty jsou svým zaměřením cíleny jako doplněk k televizím od jiných výrobců, neboť u nich Philips láká na ambientní osvětlení s názvem Ambilight, známé díky integraci do zad televizorů této značky. Nyní se dočkali také majitelé monitorů.

LED pásky Play určené pro monitory jsou pochopitelně kompatibilní s existujícím systémem Philips Hue, a to včetně desktopové aplikace Hue Sync a chytré krabičky Play Sync (tu však pro své fungování nutně nepotřebují). Příznivci hraní jistě ocení také kompatibilitu s aplikací iCue od Corsair.

Verze Philips Hue Play určená pro PC je především kratší – konkrétně bude k dispozici ve dvou velikostech pasujících na monitory od 24 do 27“ a od 32 do 34“. K tomu bude ještě dostupná varianta pro monitory o velikosti mezi 24 a 27“. Co se týče ceny, ta začíná na 170 dolarech (cca 4 900 Kč s DPH) a končí na 280 dolarech (cca 8 100 Kč s DPH). Dostupnost byla ohlášena na 13. září, tedy již na příští týden.