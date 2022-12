Originální příslušenství pro Galaxy S23 prozradilo barevné kombinace modelu Ultra

Originálních pouzder pro řadu Galaxy S23 bude na výběr dostatek

Zájemci budou moci volit z čirých, kožených, odolných či silikonových

Barevná provedení stylusů S Pen poodhalila možné odstíny Galaxy S23 Ultra

Vlajkové smartphony přirozeně doprovází také originální příslušenství. Alespoň u Samsungu se na to dá vždy spolehnout. Doplňky pro jeho budoucí modely se nyní nejspíš díky spolehlivému leakerovi Evanu Blassovi ukázaly v celé své kráse. S předstihem se konkrétně můžeme podívat na to, jaká pouzdra budou k dispozici při zahájení prodeje. Kromě toho jsme se možná nepřímo dozvěděli také barevné kombinace nejvybavenějšího modelu Ultra.

Základní Galaxy S23 a S23 Plus dostanou dvojici čirých pouzder, pravděpodobně odlišených stupněm ochrany, trojici kožených v černé, hnědé a zelené, odolné v černé barvě a silikonová v krémové, zelené, fialové, modré, oranžové, černé a bílé barvě. Vrcholná Ultra se poté musí spolehnout na jedno průhledné, trojici kožených, odolné v černé barvě a silikonová v krémové, zelené, fialové, modré a oranžové. Chybět by nemělo ani pouzdro typu Smart View s chytrým průřezem.

Zajímavější jsou možná informace o barvách stylusu S Pen, jehož odstín by se měl shodovat s tělem zařízení. Díky tomu tušíme, že se Samsung Galaxy S23 Ultra bude prodávat v krémové, zelené, fialové a černé. Jestli se tento předpoklad potvrdí, na to si budeme muset počkat na začátek příštího roku, kdy by měl Samsung nové vlajkové modely představit.