Oral-B iO Series 10 recenze: zábavný a technologiemi prošpikovaný kartáček

Aktuálně jde o nejpokročilejší a nejchytřejší kartáček na trhu

Novinkou je praktická dokovací stanice, se kterou vás čištění zubů bude bavit

K péči o chrup využívá moderních technologií, avšak cena činí 13 tisíc Kč

Na český trh dorazila nejnovější generace chytrého kartáčku Oral-B iO (Series 10) s lineárním magnetickým pohonem. Ta přináší řadu vylepšení, která mají za cíl zpříjemnit vám každodenní čistění zubů. To je díky kulaté kartáčové hlavě a jemným mikrovibracím účinnější než u starších generací. Energie se totiž z motůrku přenáší přímo na konečky vláken čisticí hlavice. Magnetický pohon navíc snižuje vnitřní tření i hluk, který bývá pro klasické elektrické kartáčky charakteristický.

Výrazně citlivější je i senzor tlaku, který vás upozorní nejen na to, že na zuby příliš tlačíte, ale také když naopak vyvíjíte nedostatečnou sílu. Kombinace hardwaru, senzorů v útrobách kartáčku, 3D mapování a softwaru dala vzniknout vůbec nejpokročilejšímu kartáčku značky, čemuž odpovídá i velmi sebevědomá cena. Na vývoji řady iO výrobce pracoval déle než 6 let.

Zcela upřímně, dostatečně kvalitně si zuby vyčistíte i s levnějšími modely z nabídky Oral-B. Jmenovat mohu například řadu Series 9, která stojí o několik tisícovek méně. Tady si připlácíte za určitý komfort a lepší zážitek. Z vlastní praxe mohu potvrdit, že díky mobilní aplikaci, detailním statistikám a praktickým průvodcům je čištění o poznání zábavnější než s běžným kartáčkem.

Když kolega v roce 2019 testoval starší generaci Oral-B Genius X, chválil příkladné propojení s mobilní aplikací, ve které jste například mohli v reálném čase sledovat, zda při péči o chrup postupujete správně. Nicméně ruku na srdce, koukat během čistění zubů na displej telefonu a pozorovat, zda jste kartáčkem zajeli na všechna potřebná místa, nebylo něco, co by vás dlouhodobě bavilo. Náš recenzent v testu zmiňoval, že šlo o skvělý edukační prvek, avšak po týdnu už jste si na mobilní aplikaci ani nevzpomněli. A to byla škoda, protože přidaná hodnota řady Genius X byla právě v provázání s telefonem.

U nejnovější řady iO 10 na to Braun šel zcela jinak a ke kartáčku vyvinul i speciální příslušenství ve formě „puku“, který má mobilní aplikaci do jisté míry suplovat. Tu samozřejmě můžete používat také a já vám to mohu jedině doporučit, avšak i bez ní máte velmi dobrý přehled o tom, jak efektivně jste při očistě chrupu postupovali.

Pravda, cena není nijak lidová. Standardně produkt pořídíte za 12 999 Kč, avšak v rámci různých slevových akcí jej občas lze zakoupit i za částku pohybující se okolo 9 300 Kč. Naposledy byl za tuto cenu k mání v rámci Black Friday.

Design a funkce

Při koupi můžete vybírat z testované černé varianty (Cosmic Black) a pak bílé (Stardust White). Stejně tak příslušenství ctí barvu kartáčku. Kromě něj v balení najdete i již zmíněný „puk“, jednu kartáčkovou hlavici Ultimate Clean, malé pouzdro na dvě hlavice, klasické cestovní pouzdro, v němž můžete po připojení nabíječky doplnit kartáčku energii, a uživatelský manuál.

Tělo hlavní součásti setu je vyrobeno z matného plastu s jemnou texturou v podobě bílých teček. Na rukojeti naleznete malý barevný displej, který zobrazuje základní údaje, například režim čištění. Dostanete se skrze něj i do nabídky základního nastavení, kde lze rychle změnit barvu svítícího prstence a další parametry. Kartáček můžete konfigurovat i skrze propojený telefon. Tak je to nejen pohodlnější, ale najdete zde i podstatně více položek.

Pro péči o dutinu ústní výrobce připravil celkem sedm režimů: klasický pro každodenní použití, jemný, super jemný, intenzivní, péče o dásně, bělení a očista jazyka. Není asi potřeba rozvádět, co který dělá – z názvu to jistě pochopíte. Máte-li citlivější dásně, doporučuji zvolit jemnější režim, při kterém není oscilace kartáčku tak výrazná.

Díky lineárnímu magnetickému pohonu je kartáček oproti sonické alternativě o poznání šetrnější k dásním. To lze i poměrně snadno otestovat v domácích podmínkách. Pokud hlavu kartáčku iO opřete (štětinkami nahoru) o hranu stolu a zapnete jej, bude vám perfektně držet na místě. Uděláte-li ten samý úkon se sonickým kartáčkem, okamžitě vám začne „utíkat“. Jemnost a preciznost jde otestovat třeba i se skleněnou kuličkou. Když ji položíte na hlavici iO a kartáček zapnete, bude držet na místě, případně se začne otáčet, kdežto u sonického vám ihned začne poskakovat a po několika vteřinách spadne na zem.

Během čištění na displeji vidíte aktuální čas. Kartáček navíc umí po uplynutí určitého časového intervalu zavibrovat, čímž vás upozorní, že se máte přesunout do další části ústní dutiny. V případě, že jste si zuby čistili správně a dostatečně dlouho (2 minuty), zobrazí se vám za odměnu smajlík. Kromě toho vás v angličtině pozdraví nápisem „Hello“ či popřeje dobré ráno nebo večer. Jasně, všechno tohle jsou drobnosti, které vám lepší dentální zdraví nezajistí, ale minimálně vás coby uživatele potěší a zpříjemní vám jinak nezáživnou činnost.

Nad a pod displejem najdete vždy jedno tlačítko – horní slouží pro zahájení čištění, druhé pro listování v nabídkách. Zařízení samo rozpozná, když jej vezmete do ruky, ihned aktivuje displej a propojí se s dokem či mobilní aplikací.

Rukojeť zakončuje prstenec SmartRing s LED podsvícením. V případě, že na zuby příliš tlačíte, prstenec se rozsvítí červeně. Modré světlo naopak značí nedostatečný tlak a zelené správné přitlačení. Kromě toho si můžete nadefinovat vaši vlastní barvu, kterou prstenec svítí před samotnou akcí.

Praktická (nejen) nabíjecí stanice

Novinku u letošní generace představuje již zmíněná dokovací stanice, kterou jsem ale v běžné řeči nenazýval jinak než „puk“. Výrobce toto příslušenství označuje jako iOSense nabíječka, avšak v praxi toho zvládá mnohem více, než jen bezdrátové dobíjet kartáček. V horní části totiž obsahuje šestici LED proužků, které znázorňují jednotlivé sektory ve vašich ústech.

Při zahájení čištění proužky svítí modře a postupně se přebarvují do bílé. Jakmile se proužek rozbliká, znamená to, že jste danou část správně vyčistili. Když bliká všech šest sektorů, máte splněno. Jak jsem psal v úvodu, u starších generací jste polohu kartáčku a správnost čištění mohli sledovat jen v mobilní aplikaci. U Series 10 to samozřejmě jde také, ale vizuální znázornění na doku mi přijde mnohem praktičtější a přirozenější, a to už jen proto, že s sebou do koupelny nemusíte nosit telefon.

Na přední straně „puku“ najdete digitální displej, na kterém se standardně zobrazuje aktuální čas. Data se získávají přímo ze serverů výrobce skrze W-Fi připojení. Všechna tři zařízení – kartáček, „puk“ a telefon – spolu vzájemně komunikují skrze technologii Bluetooth. Uživatelská data (statistiky čištění, medaile, …) se ukládají do cloudu v rámci vašeho uživatelského profilu.

Je ale potřeba myslet na to, že stanice není vybavena vlastní baterií – neustále by tedy měla být připojena do elektrické sítě. Výrobce k ní dodává kabel o délce 90 cm, tak si jen před nákupem nezapomeňte ověřit, zda na ni v koupelně budete mít vhodné místo (tím myslím v dosahu elektrické zásuvky).

Stejně jako svítící prstenec, i stanice vás umí upozornit na to, že nevyvíjíte ideální tlak. V případě, že budete cestovat mimo domov, ji s sebou pravděpodobně brát nebudete a spolehnete se na barevnou signalizaci na rukojeti, případně na displej mobilního telefonu, ale doma mi přišla jako skvělý doplněk, díky kterému mě čištění zubů bavilo mnohem více než s obyčejným kartáčkem.

Zcela vybitou baterii v rukojeti dobijete do plné kapacity za necelé tři hodiny. Při čištění dvakrát denně (s průměrnou dobou jedné relace okolo 2,5 minuty) se mi ji povedlo vybít za 10 dní. Tento údaj jsem zjišťoval nestandardním používáním, protože mě zajímalo, jak dlouho bych zvládal ústní hygienu mimo domov v situaci, kdy bych si s sebou nevzal ani dok a ani dobíjecí cestovní pouzdro. V běžném provozu kartáček po každém použití umístíte zpět na stanici, kde se rázem začne bezdrátově nabíjet, takže byste nikdy neměli pocítit žádné omezení (samozřejmě v rámci životnosti baterie). Přidám ještě jeden poznatek – když kapacita baterie klesne pod 10 %, přestanou se do stanice či mobilní aplikace přenášet údaje o poloze kartáčku při právě probíhajícím čištění.

Mobilní aplikace

Doprovodná mobilní aplikace Oral-B pro Android i iOS prošla v uplynulých letech výrazným redesignem a nutno dodat, že tady grafici odvedli nadmíru dobrou práci. Vše započalo kompletně přepracovanou verzí 8.0, kterou výrobce představil v roce 2020. Na tu navazuje aktuální a mnou testovaná verze 9.2, které nemám co vytknout. Prostředí je maximálně přehledné, po grafické stránce velmi líbivé a samozřejmě kompletně lokalizované do češtiny či slovenštiny. Nechybí ani podpora světlého a tmavého režimu.

Aplikace oproti dokovací stanici poskytuje podrobnější náhled na čištění zubů v reálném čase. Díky 3D mapování dokáže software rozpoznat až 16 různých poloh kartáčku, které přenáší do aplikace, kde přesně vidíte, na jakém místě dutiny ústní se právě nacházíte. Oproti předchozí generaci je přenos polohy výrazně přesnější a jen zřídkakdy se mi stalo, že poloha byla detekována chybně. Při čištění rovněž na displeji telefonu vidíte tři kruhy tvořené modrými tečkami. Ty znázorňují přední, horní a zadní část zubů. Jakmile danou oblast obhospodaříte, tečky zmizí. Díky tomu máte perfektní přehled o tom, které zuby si ještě žádají vaši pozornost.

Toto zobrazení uživatele postupně učí, jak o chrup správně pečovat. Cílem výrobce nebylo, abyste si při každém čištění zubů do ruky brali telefon a sledovali cestu kartáčku, ale pokud tento úkon budete po určitou dobu opakovat, přijdete na to, jak zuby správně čistit, a aplikaci (či vizualizaci na dokovací stanici) už pak ani nebudete potřebovat.

Rozhodně to však neznamená, že byste už neměli důvod aplikaci používat, naopak. Najdete v ní totiž vaši kompletní historii čištění. Kartáček umí sledovat nejen dobu, ale i tlak, pokrytí, ochranu dásní a další návyky jako sledování čištění jazyka, používání zubní nitě či vyplachování ústní vodou. Každý z těchto úkonů je navíc bodově ohodnocen na stupnici 0 až 100, díky čemuž vidíte, kde se dá zlepšit.

Aktivovat lze i některé z doprovodných programů, jako jsou bělení, péče o dásně, svěží dech či boj proti zubnímu plaku. Každý z nich vám ukáže, jak ústní hygienu správně provádět, a za splněné kroky vás navíc odmění medailemi. Jde o drobnost a jednoduchý motivační prvek, ale přiznám se, že podobně jako mě s hodinkami Apple Watch baví sbírat virtuální odznáčky, těšilo mě jejich získávání i tady.

V případě iOS verze nechybí podpora synchronizace dat s aplikací Zdraví. Android aplikace bohužel přenos dat do Google Fit nenabízí. To ale nepovažuji za nějak velký zápor – i na iPhonu jsem raději ke statistikám přistupoval přímo skrze aplikaci Oral-B, než že bych si údaje vyhledával přímo ve Zdraví, protože to takto bylo přehlednější. Aplikace vám rovněž ukazuje aktuální životnost čisticí hlavice – kromě údaji o zbývající době čištění (v minutách) software ukazuje, k jakému datu bude třeba hlavici vyměnit. Běžná životnost se pohybuje okolo tří měsíců.

Vzhledem k vysoké ceně produktu je z mého pohledu obrovská škoda, že výrobce nepřidal podporu více uživatelských účtů. Výměna kartáčkové hlavice trvá několik vteřin a přepínání mezi uživateli by se dalo řešit skrze tlačítka a displej. Každý člen rodiny by pak měl v mobilní aplikaci svá data a statistiky. Nic takového ale Oral-B iO neumožňuje. Díky výměnným hlavicím teoreticky kartáček může používat více členů rodiny, avšak statistika pak nemá pro konkrétního jedince žádnou vypovídající hodnotu.

Závěrečné hodnocení

Oral-B iO Series 10 se nebojím označit za rolls-royce mezi kartáčky. Kombinuje v sobě ty nejlepší možné technologie a uživateli se snaží nabídnout co nejvyšší přidanou hodnotu, za kterou je ale potřeba si připlatit. Třináct tisíc korun je částka velmi vysoká a pokud o nákupu přemýšlíte, doporučuji sledovat různé slevové akce, ve kterých se dá sehnat i o 3 600 Kč levněji. A nikterak levné mimochodem nejsou ani samotné hlavice – čtyři kusy se standardně prodávají za 999 Kč, ale čas od času je lze v rámci promo akce pořídit se slevou 300 Kč.

Precizní vyčištění zubů vám zprostředkují i levnější modely, ostatně vždy to bude především o vás a o vaší disciplíně. V případě řady Series 10 si připlácíte především za chytré funkce a integrované technologie. Ať už jde o dokovací stanici či skvěle zvládnutou mobilní aplikaci, jedná se o příjemné bonusy, které vám tuhle každodenní rutinu dokážou zpříjemnit a také vás motivovat.

Předpokládám, že nejsem jediný, komu se častokrát chce před spaním tenhle několikaminutový úkon přeskočit, navíc jsem dříve ne vždy měl chuť si zuby poctivě čistit celé dvě minuty. S Oral-B iO mě to nicméně bavilo mnohem více než s klasickým kartáčkem a díky „puku“ i displeji na rukojeti jsem měl vždy přehled o tom, jestli tuto povinnost neodbývám.

Nejnovější Oral-B iO Series 10 je aktuálně ten nejlepší a nejchytřejší elektrický kartáček na trhu, jehož koupi vám mohu jedině doporučit. V případě, že se vám nechce až tolik utrácet, a přesto byste rádi využívali chytrých funkcí, můžete sáhnout po starších modelech řady iO, například oblíbené Series 9, která se prodává za zhruba 5 500 Kč.