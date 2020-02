Oppo chce vyrábět vlastní čipsety. Důvodem mohou být i obavy z obchodní války s USA

V průběhu let jsme byli svědky, kterak se různí výrobci snaží vyvinout vlastní čipset pro chytré telefony. Jak už to bývá, některým se to povedlo, zatímco jiní pohořeli. Nyní to vypadá, že se do tohoto segmentu pustí také společnost Oppo. Vyplývá to z interní komunikace, kterou vedení čínského výrobce rozeslalo svým zaměstnancům.

Iniciativu s kódovým označením „Mariana Plan“ (název má být odvozený od nejhlubšího podmořského příkopu na světě) má na starost technická komise, kterou vede bývalý technický šéf Qualcommu. Server CNBeta navíc přinesl informaci, že se k projektu přidali také inženýři ze společností OnePlus a Realme. Přitom by se nejednalo o zcela nové partnerství – OnePlus i Realme v průběhu let využívali řadu designových řešení pocházejících právě od společnosti Oppo.

Za výzkum utratí Oppo miliardy dolarů

Oppo se navíc na konci minulého roku nechalo slyšet, že v následujících třech letech má v plánu utratit přibližně sedm miliard dolarů na výzkum a vývoj. „Naší cílem je vyrábět kvalitní čipsety pro naše zákazníky, nikoliv soupeřit s konkurencí,“ uvedl výrobce pro web C114 News. Společnosti jako MediaTek a Qualcomm tak i nadále zůstávají pro Oppo stěžejními partnery.

Obavy ze zákazu obchodování přetrvávají

Jedním z důvodů pro výrobu vlastních čipsetů mohou být také obavy z hrozícího zákazu obchodování se Spojenými státy, který v současné době platí pro jinou čínskou společnost – Huawei. Ta kvůli tomu nemůže používat čipsety od Qualcommu a musí se spoléhat na vlastní zdroje či tchajwanský MediaTek. Pro společnost Oppo by podobný zákaz v současné době znamenal citelnou ztrátu, neboť ve svých vlajkových telefon používá právě čipsety amerického Qualcommu.