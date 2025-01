Oppo bude mít nejtenčí skládačku na světě. Do těla se málem nevešel USB-C konektor

Čínské Oppo chystá na příští měsíc premiéru skládačky Find N5

Ta by měla podle všeho být nejtenčím ohebným zařízením na světě

Přesnou tloušťku Oppo tají, ale pohybovat by se měla kolem 4 milimetrů

Ohebné telefony jsou tady s námi už nějaký ten pátek a jestli nás dokáží něčím opravdu udivit, je to konstrukce. Tentokrát není řeč o ohýbajícím se displeji či složitosti kloubu, ale to tloušťce, kterou tento typ konstrukce umožňuje. Většina výrobců se totiž snaží vyrobit co možná nejtenčí skládačku, která by zároveň byla pohodlná na používání. O slovo se v tomto ohledu hodlá podle posledních spekulací přihlásit také Oppo s chystaným modelem Find N5 (na některých trzích Open 2).

Nejtenčí ohebný telefon bude mít Oppo

Vyrobit nejtenčí skládačku na světě nebude pro Oppo, jednoho z největších výrobců chytrých telefonů na světě, nic jednoduchého. Aktuálně je nejtenčím smartphonem v této kategorii Honor Magic V3, který se může v otevřeném stavu pochlubit tloušťkou 4,35 milimetrů, což je poměrně nízká laťka, jenž bude muset Oppo překonat. Jen pro představu – iPhone 16 Pro Max má v pase 8,25 milimetrů, tedy chystaná skládačka z dílny Oppo bude mít přibližně polovinu tloušťky. Teoretická hranice je nicméně až na 2,6 milimetrech, což je tloušťka USB-C portu.

Nabíjecí port nezmiňujeme náhodou. Na čínské sociální síti Weibo zveřejnil produktový manažer Zhou Yibao snímky, které nejen lákaly na představení Oppo Find N5, ale také na jeho nízkou tloušťku. Právě v tomto ohledu se Yibao také zmínil o tom, že „limitem je nabíjecí port“. Na sociální síti zveřejnil také video, které porovnává tloušťku Oppo Find N5 s běžnými předměty, jako jsou mince, plastové platební karty či kancelářské lepící papírky na poznámky.

Nízká tloušťka ale neznamená, že by telefon přišel o některé užitečné vychytávky. Potvrzená je například odolnost proti vodě podle standardu IPX9, což by mělo znamenat, že smartphone odolá i tlaku z proudu vody. Bohužel chybí jakákoli odolnost proti prachu (respektive na ni nebyl telefon testován), což je v praxi asi užitečnější, obzvláště u skládaček. K oficiálnímu představení by mělo dojít už příští měsíc, nicméně prozatím pouze pro čínský trh. Kdy se dostane skládačka do Evropy prozatím nevíme.