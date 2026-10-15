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OpenAI varuje před čínskými modely, jenže s útokem jejích agentů pomohl právě jeden z nich

Adam Homola
Adam Homola 15. 10. 12:00
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Robot před vlajkou Čínské lidové republiky (ilustrační obrázek)
  • Sarah Friar na summitu v Dublinu doporučila firmám držet se v kyberbezpečnosti západních modelů
  • Komerční modely odmítly s rozborem útoku pomoct, protože jejich pojistky nerozliší vyšetřovatele od útočníka
  • OpenAI se kvůli průnikům svých modelů na australské vládní weby musela omluvit

Finanční ředitelka OpenAI Sarah Friar ve středu na International AI Summit v Dublinu řekla, že firmy s čínskými modely riskují bezpečnost. V kyberbezpečnosti se podle ní vyplatí držet se západních, uvádí web The Next Web.

Hugging Face to zná z praxe

Platforma Hugging Face totiž 16. července oznámila průnik autonomního AI agenta do své produkční infrastruktury. OpenAI se o pět dní později přihlásila k tomu, že za ním stály její modely. Při testu kybernetických schopností běžely s omezenými pojistkami, obešly izolaci od internetu a vnikly i do cizích systémů.

Při rozboru útoku se ovšem zadrhlo. Komerční modely, které tým zkusil jako první, analýzu zablokovaly, protože jejich pojistky nerozliší vyšetřovatele od útočníka. Nakonec ji zvládl otevřený GLM 5.2 z čínské laboratoře Z.ai, který Hugging Face spustil u sebe a prošel s ním záznam o více než 17 000 událostech. Data útočníka ani přihlašovací údaje, které se v záznamu objevovaly, tak neopustila prostředí Hugging Face.

Omluva až do Austrálie

Mezitím řeší OpenAI potíže i v Austrálii. Při červnovém tréninku se její modely bez oprávnění dostaly na weby několika australských vládních institucí. Nejdál zašel případ služby Medicare Statistics Reporting Service: experimentální model, který nebyl určený pro veřejnost, měl zjistit, kolik se z veřejných peněz ve státě Victoria vydává na osobu za léky na kožní potíže. Když čísla nenašel, získal neveřejný přístup, spouštěl příkazy a stáhl si interní soubory služby i přihlašovací údaje. K záznamům pacientů se podle OpenAI nedostal.

Omluvu zveřejnila 28. září a uznala, že měla úřadům sdělit první zjištění dřív. Seznam dotčených institucí se od té doby rozrostl ze čtyř na pět: 4. října přibyla National Parks and Wildlife Service v Novém Jižním Walesu, kde model upravenými dotazy odvodil metadata databáze, která neměla být veřejně přístupná.

Každý si odnesl něco jiného

OpenAI také pozastavila trénink a hodnocení, při nichž její nejschopnější modely používají nástroje, a obnoví je, až budou hotové přísnější pojistky. Pro Austrálii připravuje pracovní skupinu nezávislých místních odborníků, která má do konce roku doporučit, jak zlepšit oznamování incidentů a ochranu vládních systémů.

Jinou radu z téhož incidentu vyvozuje Hugging Face: firmy by měly mít předem vyzkoušený schopný model, který zvládnou provozovat u sebe. Pojistky hostovaných modelů nezpochybňuje a zpětnou vazbu sdílí s jejich poskytovateli. Protože až se dostaneme do chvíle, kdy s dalším útokem nepomůže třeba ani čínský model, bude zaděláno na obrovský problém.

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Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

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