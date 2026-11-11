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„Dejte manželce pusu na dobrou noc“: Trump říká, že šéfa velké AI firmy varoval před vězením

Adam Homola
Adam Homola 11. 11. 15:00
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Donald Trump při projevu ve Sněmovně reprezentantů v roce 2025
  • Trump v rozhovoru pro 60 Minutes tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti vzkázalo šéfovi velké AI firmy, ať se připraví na vězení
  • Jméno dotyčného ani firmu prezident neprozradil a příběh zatím nikdo veřejně nepotvrdil
  • Na pravidla pro AI by prý s demokraty spolupracoval, jen ať USA nespadnou za Čínu

Americký prezident dostal v rozhovoru pro CBS otázku na varování šéfů AI firem, že jejich modely mohou být nebezpečné. Odpověděl, že riziko je menší, než se o něm mluví, a přidal příběh, který by obstál i v thrilleru. Rozhovor vedl Ross Douthat v Bílém domě v pátek 6. listopadu a CBS jeho přepis zveřejnila v neděli.

Telefonát, po kterém se změnilo všechno

Trump vyprávěl, že dorazilo hlášení, že kdosi „dělá něco špatného s AI“. Dotyčnému zavolali a velmi důrazně mu vzkázali, ať se připraví na vězení a dá manželce pusu na dobrou noc.

Muž pak podle Trumpa „úplně všechno změnil“. Když se Douthat zeptal, jestli šlo o šéfa velké AI firmy, Trump odpověděl: „Jedna z těch velkých.“ Na dotaz, kdo to byl, prohlásil, že to říct nemůže. Co přesně provedl a co napravil, zůstává ve hvězdách.

Riziko zvládá ministerstvo spravedlnosti

Příběh posloužil jako důkaz, že se AI dá hlídat. Riziko podle Trumpa není zdaleka tak reálné, jak o něm lidé z oboru mluví, dá se zvládnout a už se zvládá, konkrétně na ministerstvu spravedlnosti. Podle Douthata přitom šéfové AI firem sami mluví o desetiprocentní šanci, že jejich výtvor zahubí lidstvo. Trump na to řekl, že AI bude mít Čína tak jako tak.

Žádné řízení ani jméno dotyčného zatím nevyšlo najevo. Příběh se navíc rozchází s dosavadním přístupem Bílého domu, který koncem září uzavřel s šesti velkými firmami včetně OpenAI a Anthropicu dobrovolnou dohodu o bezpečnosti. Za její porušení totiž nehrozí žádné stanovené důsledky.

Bezpečnostní opatření ano, ale Čína nesmí předběhnout

Douthat se ptal, jestli by Trump spolupracoval s demokraty, kdyby chtěli dohled nad AI zakotvit v zákoně. Odpověděl, že rozhodně. Bezpečnostní opatření proti AI mu nevadí, jen nechce skončit „daleko na druhém místě“. Čína podle něj žádná omezení nemá, a když Douthat namítl, že jejich roli hraje totalitní zřízení, Trump odpověděl, že tam platí, co řekne Si Ťin-pching.

O sobě Trump prohlásil, že na AI sází, a zkratku „SI“ (super inteligence…) zmínil v souvislosti s čínským prezidentem, který je do ní podle něj „úplně zapálený“. V říjnu přitom označil za nepřítele každého, kdo místo „super inteligence“ říká „umělá inteligence“. Jenže sám v rozhovoru několikrát řekl „AI“.

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Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

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