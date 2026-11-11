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Fanouškům se díky AI povedl husarský kousek: Super Mario Odyssey spustíte i na Apple TV

Marek Bartík
Marek Bartík 11. 11. 18:00
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Super Mario Odyssey
  • Na internetu se objevily další fanouškovské porty oblíbených videoher
  • Animal Crossing: New Horizons a Super Mario Odyssey od Nintenda si nově můžete zahrát na Apple TV
  • Autorem je uživatel Redditu s přezdívkou FloatingFalafel, projekt s názvem TVPort vytvořil pomocí Claude Opus 5.5

Neuplyne den, aniž by se na internetu neobjevila zpráva o portu té či oné hry, která si díky AI našla cestu na platformu, na níž dosud nebyla dostupná. Fanouškovské úpravy her díky umělé inteligenci zkrátka neberou konce. Svědčí o tom také nedávný počin uživatele Redditu s přezdívkou FloatingFalafel, kterému se podařilo zprovoznit hry Animal Crossing: New Horizons a Super Mario Odyssey od Nintenda v nativním režimu na Apple TV.

Vývojář jménem Claude

Open-source projekt s názvem TVPort lze popsat jako odnož či upravenou verzi známého nástroje nxnative, který se používá k rekompilaci her z konzolí Switch a Switch 2 na Apple TV. FloatingFalafel jej vytvořil pomocí chatbota Claude Opus 5.5.

U obou her se navíc podařilo dosáhnout snímkových frekvencí, které lze považovat za hratelné. Super Mario Odyssey běží v příjemných 60 FPS, zatímco v případě Animal Crossing si hráči musí vystačit se třiceti snímky. To možná nezní jako mnoho, ale v případě relaxační hry jako Animal Crossing jde o dostačující hodnotu.

Pozor na přehřívání

Ostatní hry zatím autor netestoval, avšak jeho software by si s nimi měl poradit. Na tomto místě je třeba upřesnit, že herní soubory si zájemci musí zajistit z vlastních zdrojů, například z cartridgí, což vyžaduje upravenou konzoli Nintendo Switch. Náročnější hry, mezi něž patří třeba The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, však nemusí na Apple TV 4K třetí generace fungovat kvůli přehřívání. Už 13. listopadu zamíří do prodeje čtvrtá generace, která by si mohla poradit i s náročnějšími tituly.



Gta 6



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Nintendo často zasahuje proti modifikacím či neoficiálním verzím her, v tomto ohledu je tedy budoucnost aplikace TVPort poněkud nejistá. V roce 2024 se japonská společnost soudila s týmem vývojářů oblíbeného emulátoru Yuzu. Soudní spor nakonec dospěl až k mimosoudnímu vyrovnání ve výši 2,4 milionu dolarů a k ukončení provozu emulátoru.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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