Fanouškům se díky AI povedl husarský kousek: Super Mario Odyssey spustíte i na Apple TV

- Na internetu se objevily další fanouškovské porty oblíbených videoher
- Animal Crossing: New Horizons a Super Mario Odyssey od Nintenda si nově můžete zahrát na Apple TV
- Autorem je uživatel Redditu s přezdívkou FloatingFalafel, projekt s názvem TVPort vytvořil pomocí Claude Opus 5.5
Neuplyne den, aniž by se na internetu neobjevila zpráva o portu té či oné hry, která si díky AI našla cestu na platformu, na níž dosud nebyla dostupná. Fanouškovské úpravy her díky umělé inteligenci zkrátka neberou konce. Svědčí o tom také nedávný počin uživatele Redditu s přezdívkou FloatingFalafel, kterému se podařilo zprovoznit hry Animal Crossing: New Horizons a Super Mario Odyssey od Nintenda v nativním režimu na Apple TV.
Vývojář jménem Claude
Open-source projekt s názvem TVPort lze popsat jako odnož či upravenou verzi známého nástroje nxnative, který se používá k rekompilaci her z konzolí Switch a Switch 2 na Apple TV. FloatingFalafel jej vytvořil pomocí chatbota Claude Opus 5.5.
U obou her se navíc podařilo dosáhnout snímkových frekvencí, které lze považovat za hratelné. Super Mario Odyssey běží v příjemných 60 FPS, zatímco v případě Animal Crossing si hráči musí vystačit se třiceti snímky. To možná nezní jako mnoho, ale v případě relaxační hry jako Animal Crossing jde o dostačující hodnotu.
Pozor na přehřívání
Ostatní hry zatím autor netestoval, avšak jeho software by si s nimi měl poradit. Na tomto místě je třeba upřesnit, že herní soubory si zájemci musí zajistit z vlastních zdrojů, například z cartridgí, což vyžaduje upravenou konzoli Nintendo Switch. Náročnější hry, mezi něž patří třeba The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, však nemusí na Apple TV 4K třetí generace fungovat kvůli přehřívání. Už 13. listopadu zamíří do prodeje čtvrtá generace, která by si mohla poradit i s náročnějšími tituly.
Nintendo často zasahuje proti modifikacím či neoficiálním verzím her, v tomto ohledu je tedy budoucnost aplikace TVPort poněkud nejistá. V roce 2024 se japonská společnost soudila s týmem vývojářů oblíbeného emulátoru Yuzu. Soudní spor nakonec dospěl až k mimosoudnímu vyrovnání ve výši 2,4 milionu dolarů a k ukončení provozu emulátoru.