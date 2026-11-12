Zní to jako sci-fi, ale přesto míří do prodeje. Ring ukázal létající domácí kameru

- Dceřiná společnost Amazonu Ring představila novou domácí kameru
- Ta na rozdíl od standardních řešení má podobu dronu
- Do prodeje se dostane začátkem příštího roku a překvapí i cenou
Obavu o svou domácnost v době nepřítomnosti má patrně většina z nás. Jedním z elegantních řešení je instalace domácích kamer, které již dnes nejsou drahou záležitostí. Ty se sice v mnoha případech mohou otáčet do různých směrů, mají však jednu zásadní nevýhodu – mohou snímat jen místa, kam dohlédnou. Jinými slovy, pokud chcete vidět i za roh, musíte si pořídit další kameru, nebo vsadit na nově představené řešení od Ring, které jako by vypadlo ze sci-fi.
Robotický strážce k vašim službám
Ring oznámil novou kategorii autonomních bezpečnostních produktů s názvem Ring Robotics, přičemž prvním produktem je Ring Drone Cam. Podobně jako v případě Always Home Cam se jedná o malý dron, který hlídá váš dům v době vaší nepřítomnosti, a když ho zrovna nepotřebujete, zvládne se celý schovat do dokovací stanice. K orientaci v prostoru využívá Drone Cam technologii AI Pilot, přičemž podle Ring se jedná o speciálně vyvinutý systém, který využívá kamery zařízení, specializované modely zpracování obrazu, senzory v zařízení a cloudové zpracování k tomu, aby autonomně viděl, uvažoval a zvládl se orientovat v prostoru.
Ve svém repertoáru má tento šikovný dron kupříkladu možnost nastavení vlastních tras, včetně nastavení pravidelných „obchůzek“. Umí ale také vyletět při spuštění poplachu, třeba když jiná kamera Ring zaznamená pohyb, přičemž zvládá detailní záznam v rozlišení 2K v úhlu 148°, v případě nutnosti ale také dokáže pořídit 360° záznam. Pochopitelně je vybaven také dvěma LED, které umí dronu přisvítit ve tmě, takže ani noční nevyžádaná návštěva záznamu neunikne. Samozřejmostí je také integrace s ostatními produkty Ring a plné zapojení do ekosystému od Amazonu.
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Z hlediska ochrany soukromí se dron vypne, jakmile se vrátí do dokovací stanice, čímž se deaktivuje i kamera. Ring uvádí, že dron začne znovu nahrávat až ve chvíli, kdy se vznese do vzduchu. Je také vybaven LED kontrolkou, která signalizuje, kdy právě dron pořizuje audiovizuální záznam, přičemž videa jsou navíc chráněna šifrováním Throw Away the Key. Ring Drone Cam by se na trhu měl objevit 27. ledna příštího roku za cenu 250 dolarů (cca 6600 korun s daní).