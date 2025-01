OpenAI Operator: vyzkoušeli jsme revoluční nástroj, který za vás (nejen) nakoupí na internetu

OpenAI představuje zcela nový nástroj Operator, který za vás dokáže surfovat na webu

Operator zvládá vykonávat konkrétní úkoly a akce na internetu na základě jednoduchých zadání

Funkce není prozatím dostupná v Evropské unii, ale je možné ji zpřístupnit pomocí VPN

Společnost OpenAI představila svůj nový produkt s názvem Operator, který může zásadně změnit způsob, jakým využíváme umělou inteligenci v každodenním životě. Tento skutečně revoluční nástroj staví na technologii GPT-4.0 a jeho cílem je nejen odpovídat na otázky, ale přímo jednat za vás – od rezervací v restauracích po nákup vstupenek nebo produktů online.

Co je Operator a jak funguje?

Na první pohled se Operator může zdát podobný klasickému ChatGPT, ale jeho schopnosti sahají mnohem dál. Kromě odpovídání na dotazy totiž zvládne i vykonávat konkrétní akce, například rezervace nebo nákupy. Stačí zadat požadavek, poskytnout fakturační údaje a Operator se postará o zbytek.

Jeho unikátní vlastností je schopnost simulovat lidské chování na webu. Dokáže „prohlédnout“ webovou stránku (doslova pomocí „screenshotů“), kliknout na potřebná místa, vyplnit formuláře a dokončit úkol. Přitom se chová jako skutečný uživatel, což eliminuje potřebu API nebo speciálních integrací. Poradí si dokonce i s nejrůznějšími typy Captcha zabezpečení.

Díky funkci Custom Instructions si navíc Operator dokáže zapamatovat informace o uživateli, například jeho jméno, adresu, preference, či dokonce platební údaje, pokud mu je svěříte. Tím se stává ještě personalizovanějším a schopnějším přizpůsobit se vašim potřebám.

Bezpečnost a limity

I když Operator slibuje revoluci v automatizaci, má svá omezení. OpenAI zavedlo bezpečnostní opatření, aby se předešlo zneužití, jako je například „prompt injection“ (podvržené instrukce). V některých případech vás Operator požádá o manuální zásah nebo upozorní, že stránka není bezpečná.

Zajímavou funkcí je možnost převzetí kontroly. Pokud se Operator dostane do situace, kdy si není jistý, můžete mu pomoci manuálním vyplněním formuláře přímo v jeho rozhraní. OpenAI zajišťuje, že v těchto momentech nejsou vaše data sledována ani ukládána.

Praktické příklady využití

Možnosti využití Operatora jsou téměř nekonečné. Můžete mu například zadat: „Najdi a objednej nealkoholický nápoj Cans s příchutí Sherry z České republiky, použij slevový kód Marek15 a utrať maximálně 700 Kč.“ Nebo: „Jdi na web Mobil Pohotovosti a objednej mi tam nový Samsung Galaxy S25!“ Operator se postará o celý proces – od vyhledání produktu po jeho objednání. Záznam postupu Operatora pro tento konkrétní případ si můžete prohlédnout ve vloženém videu, případně zde.

Ze záznamu je vidět, že výběr není úplně optimální. Namísto základního Galaxy S25 Operator vybral nejvybavenější model S25 Ultra, nicméně tady je nutné brát v potaz, že jde o vůbec první verzi, kterou čeká ještě dlouhý vývoj. Podobné funkce mohou v budoucnu zásadně usnadnit každodenní život i podnikání. Operator by například mohl automaticky vyhledávat produkty na Aliexpressu, vytvořit dropshippingový web a spravovat objednávky. To vše bez potřeby lidského zásahu.

Přestože Operator přináší ohromný potenciál, současná verze má své nedostatky, což je vidět i v naší ukázce. Úspěšnost vykonávaných úkolů se pohybuje mezi 50–70 procenty a rychlost je zatím také poměrně nízká. To znamená, že ještě nejde o nástroj, který by byl vhodný pro každého uživatele. Navíc je Operator zatím dostupný pouze pro uživatele v USA, kteří mají předplatné OpenAI Pro za 200 dolarů měsíčně. OpenAI však pracuje na rozšíření dostupnosti do Evropy, což by se mohlo stát v druhém čtvrtletí letošního roku.

Potenciál Operatora je obrovský

Podobně jako první iPhone přinesl revoluci v mobilních technologiích, Operator by mohl zásadně změnit způsob, jakým pracujeme s AI. Od eliminace zbytečných prostředníků až po automatizaci složitých procesů – Operator ukazuje, že budoucnost AI není jen o odpovídání na otázky, ale o skutečných akcích.

Sam Altman, CEO OpenAI, navíc naznačil, že Operator je jen začátek. V budoucnu nás čekají další „agenti“, kteří zvládnou specializované úkoly, jako je programování nebo analýza medicínských dat.

Nástroj OpenAI Operator je fascinující ukázkou toho, co umělá inteligence dokáže. I když je zatím v plenkách, představuje první krok k revoluci v automatizaci, která změní způsob, jakým pracujeme, nakupujeme a komunikujeme online.

Pokud vás zajímá, jak se na tuto budoucnost připravit, přihlaste se na náš kurz AIT nebo sledujte další obsah na našem kanálu. Operator možná ještě není dokonalý, ale budoucnost AI právě začíná.