OnePlus si patentovalo přelomový fotoaparát s otočným mechanismem

Je tomu pár dnů, co nám byl představen nový OnePlus 10 Pro a již tady jsou první neoficiální ukázky jeho nástupce. Šílené koncepty nicméně nejsou pro OnePlus žádnou novinkou. Možná si ještě pamatujete na OnePlus Concept One, který byl představen právě minulý rok na veletrhu CES. Model měl mít elektrochromní filtr, který by dokázal odhalit a skrýt fotoaparáty na zadní straně telefonu.

Nyní je zde další šílený nápad v podobě otáčecího se fotoaparátu. Internetový portál LetsGoDigital objevili další zajímavý patent, který byl podán už v roce 2020 a schválen byl loni.

Patent je nudně označen jako „kamerový modul a elektronické zařízení“. V tomto případě však může zdání klamat. Dokument popisuje kamerový systém, který se dokáže otáčet až o 180˚. Níže si můžete prohlédnout render vycházející právě z těchto dokumentů.

K čemu je to dobré?

Systém využívá magnetického systému k otáčení hlavního fotoaparátu kolem jeho osy. Díky tomu nemusíte telefon otáčet, pokud například budete chtít fotit na šířku / výšku. Samozřejmě by někdo mohl namítnout, stejně jako já, že otočný fotoaparát je zbytečná komplikace.

Koneckonců můžete své fotografie otáčet i v postprodukci a náročnější uživatelé mohou dokonce efekt točícího se video kolem své osy vytvořit taktéž až v postprodukci. Navíc otočení samotným telefonem také není žádný namáhavý úkon. Tahle fakta však nezabránila OnePlus zažádat o tento patent. Bude využití snad jiné, než čekáme?

Mně osobně ještě napadlo otočný modul použít k vylepšení panoramatických záběrů či lepší k stabilizaci obrazu. U videa se může kamera také naklánět a možná i přibližovat, aniž by bylo nutné telefonem pohybovat. I na tuto problematiku ale existují o dost jednodušší a účinnější řešení.

Dočkáme se u řady OnePlus 11?

Ano, opravdu je zde vzdálená možnost dosazení fotoaparátu již do další řady. Dokumenty byly uloženy zpětně, což společnosti poskytlo dostatek času na další vývoj systému a implementaci do sériové výroby. Oficiální oznámení je v tuto chvíli daleko v budoucnosti, tudíž zda se patent použije je ve hvězdách.

OnePlus 11 Pro Trailer : Magnetic Rotating Camera

Watch this video on YouTube

Co si o otočném kamerovém systému myslíte vy? Napadá vás ještě nějaké potenciální využití?