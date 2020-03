Fanoušci OnePlus jásají. Výrobce konečně přidá funkci, na kterou se roky čekalo

OnePlus je značka, která od začátku svého fungování stavěla na interakci s fanoušky. Vždyť úplně první model, OnePlus One, byl vytvořen na základě sesbírání dat z diskuzních fór tak, aby naplnil potřeby co největší části uživatelů smartphonů. Značce se velmi daří a je oblíbená mezi širokou veřejností. Tím, jak OnePlus roste, klesá možnost úzké spolupráce s fanoušky. To se projevuje na nevyslyšení proseb a připomínek k produktům a fanoušci OnePlus, mezi které patřím i já, začínají být strategií značky mírně zklamaní. Nedávno ale díky tweetu svitla naděje na lepší zítřky.

V OnePlus se totiž (konečně) rozhodli implementovat funkci Always-On Display. Není sice specifikováno, kdy a v jakém modelu se dočkáme tohoto skromného, ale příjemného vylepšení dočkáme. Jako jedna z variant se jeví možnost nasazení funkce při představení řady OnePlus 8, která proběhne již v dubnu.

The top IDEA is Always-On Display. We hear you, and our OS Product team has replied: it's on our roadmap. — OnePlus (@oneplus) March 27, 2020

Problém by neměl být ani s podporou na starších modelech, které by Always-On Display mohli dostat softwarovou aktualizací. To jsou však spekulace, ke kterým se OnePlus zatím nevyjádřil.