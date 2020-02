OnePlus novinky také představí pouze online. Bojí se koronaviru?

Původní zpráva ze zahraničních zdrojů byla taková, že společnost OnePlus zruší představení modelové řady „8“ kvůli obavám z koronaviru. Jen pár hodin poté však tuto informaci negovalo zastoupení OnePlus s tím, že konference letos měla proběhnout pouze online a žádné fyzické představení telefonů ani nebylo v plánu. Nebylo by to poprvé, co se tato společnost rozhodla neuspořádat akci na uvedení svého smartphonu. Stejným způsobem byl představen model OnePlus 2 nebo OnePlus 5.

Za běžných okolností by se jednalo o výjimku, protože každý telefon si v poslední době zasloužil oficiální představení a například loňský rok hostil OnePlus se svou konferencí modelů New York. Vzhledem k událostem posledních týdnů, kdy koronavir ovlivňuje nejen svět technologií, se však online eventy zdají jako nejlepší řešení.

K tomuto řešení se přidalo také Sony, Huawei, Honor a další společnosti možná budou následovat. Novinky od OnePlus však světlo světa neuvidí dříve než za měsíc a do té doby se situace může změnit.