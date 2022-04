OnePlus Nord 2T nabídne 80W nabíjení. Rozložení fotoaparátů budí rozpaky

OnePlus plánuje v následujících měsících uvést na trh celou plejádu zařízení, mimo jiné také smartphone Nord 2T. Ten se nyní objevil na prvních snímcích, které přinesl známý leaker Yogesh Brar. Na první pohled se nikterak výrazně neodlišuje od aktuálních modelů OnePlus, alespoň co se designového jazyka týče. Najdeme zde opět oblé hrany či miniaturní výřez v levém horním rohu displeje.

Při bližším pohledu na výrazný obdélníkový fotomodul na zadní straně si nicméně můžeme povšimnou jedné anomálie. Skládá se ze dvou kruhů, přičemž v horním se nachází hlavní objektiv a ve spodním jsou umístěny dva menší, prý pro 8Mpx širokoúhlý fotoaparát a 2Mpx monochromatický.

Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby sekundární fotoaparáty nebyly umístěny asymetricky. Není jasné, co by mohlo vést k takovému umístění, nicméně OnePlus pro to případně bude mít jistě dobrý důvod.

Z ostatní výbavy nemá chybět čipset MediaTek Dimensity 1200 či 4500mAh baterie s podporou 80W rychlého nabíjení. Novinky bychom se údajně mohli dočkat už příští měsíc, byť za prozatím neznámou cenu.