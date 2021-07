OnePlus Nord 2 nasadí vlajkový fotoaparát. Dojde na mezigenerační zdražení?

Značka OnePlus už za týden odhalí druhou generaci povedeného smartphonu Nord. Zatímco nedávno odhalený Nord CE byl pouze levnějším derivátem loňského modelu, „dvojka“ má být plnohodnotným nástupcem s vylepšeními na všech frontách. Už víme, že telefon dostane vlajkový čipset od MediaTeku, nyní se k nám dostávají nové informace o fotoaparátech.

Podle informátora Ishana Agarwala najdeme na zádech OnePlus Nord 2 celkem tři fotoaparáty, tedy o jeden méně než loni. To nás však zřejmě mrzet nemusí, neboť OnePlus odstraní jednu ze zbytečných 2Mpx kamer a více se soustředí na kvalitu důležitějších snímačů. Koneckonců ten hlavní bude postaven na 50MPx fotočipu Sony IMX766, který značka OnePlus používá u vlajkové řady OnePlus 9. Pravda, u ní je použitý pro širokoúhlou kamerku, ovšem ta je považována za jednu z nejlepších napříč všemi zařízeními s Androidem. OnePlus ji navíc pro potřeby Nordu 2 doplní o optickou stabilizaci.

OnePlus Nord 2 5G will feature a Triple Camera Setup.

The main sensor is 50MP Sony IMX766 with OIS.

It's the same one as present in OnePlus 9/9 Pro & OPPO Find X3 Pro.#OnePlusNord2 #OnePlusNord pic.twitter.com/YE97Cu0RbI

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 13, 2021