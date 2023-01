OnePlus chystá vlastní ohebné telefony, internetem už kolují jejich názvy

Segmentu ohebných smartphonů výrazně dominuje Samsung, avšak nejeden výrobce si chce z pomyslného koláče ukousnout pokud možno co největší sousto. Snahu vytvořit z tohoto pole konkurenční prostředí, ze kterého bude profitovat zákazník, nelze upřít například Huawei, Oppu, Xiaomi či Motorole, nicméně stále se jedná o poměrně malý trh s omezenou nabídkou zařízení. Podle posledních spekulací ale do „doby ohebné“ vkročí také známý výrobce OnePlus.

OnePlus V Fold

OnePlus V Flip

monikers have already been trademarked by the brand.

The internal testing of (at least) one of these has begun in several regions, including Europe, as per my source.#OnePlus #OnePlusVFold #OnePlusVFlip pic.twitter.com/f3jMgoQ89x

— Mukul Sharma (@stufflistings) January 29, 2023