OnePlus 10T v testu odolnosti těžce propadl. Zlomil se jako tatranka

Před dvěma týdny byl představen smartphone OnePlus 10T, který je poměrně kontroverzním zařízením. Na jednu stranu má výkonnější čipset a rychlejší nabíjení než OnePlus 10 Pro, na druhou je však ochuzen o teleobjektiv, bezdrátové nabíjení, mechanický posuvník profilů nebo o ladění fotoaparátu od společnosti Hasselblad. Ani po konstrukční stránce není o co stát, neboť kovové boky vystřídal levnější plast. Jak se tato změna projevuje na celkové odolnosti?

Has OnePlus Fixed their Newest Phone? - Durability Test!

Když youtuber Zack Nelson z kanálu JerryRigEverything testoval OnePlus 10 Pro, dopadlo to katastrofálně – telefon se v jeho rukách zlomil na dvě poloviny, přičemž slabým místem se ukázalo být jednak zúžení kovového rámu v blízkosti modulu fotoaparátu na jedné straně a také plastový anténní předěl na straně druhé.

Plastový rám OnePlus 10T je vyroben odlišně – zejména neobsahuje žádné anténní předěly, neboť tento materiál na rozdíl od kovu nebrání průchodu anténního signálu, ale soudržnosti celé konstrukce to nijak zvlášť neprospělo – při ohýbání se telefon zlomil jako oplatka (ukázka ve videu výše startuje v čase 4:40). Pravděpodobně za to nemůže pouze plastový rám, neboť stejným testem prošlo bez ztráty kytičky i několik „plasťáků“. V případě OnePlus se zjevně jedná o slabiny v návrhu celé konstrukce, které se bohužel opakují. OnePlus 10T si tak raději do zadní kapsy od kalhot nedávejte.